走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“蟾蜍”。

蟾蜍草里藏，端坐止语似修行，心思无从晓 ——曲水 （收录于1690年成书的《花摘》）

蟾蜍是世界各地都有的蛙类。日本蟾蜍体色偏黑，成长后大约10厘米长，背部有大小不一的疣粒。它们栖息在草丛中或房屋的地板下，不跳，可四足快速爬行，也称癞蛤蟆。蟾蜍的雌性比雄性大，但只有雄性会发出低鸣。

“蛙”自古便是俳句中春季吟咏的主题，但据《花摘》记载，这首俳句中，蟾蜍是作为夏季的话题出现的。此外，就像会使用癞蛤蟆妖术的歌舞伎人物“儿雷也”和漫画《火影忍者》中的“自来也”那样，蟾蜍常常让人联想到妖怪。这种瘆人的癞蛤蟆形象，实为俳谐的大好素材。

这首俳句我们可以理解为是单纯地描写了蟾蜍的生态——蟾蜍啊，你在想啥呢？就这样默不作声吗？。而作者似乎多半是把蟾蜍看作为“正在修行佛法的僧人”，而非妖怪。佛教中有一种叫“止语”的修行方法，需在规定的时段内保持沉默。这蟾蜍不正像是在闭口静坐的僧人吗？

曲水（也作“曲翠”）是深得芭蕉信赖的弟子。他本是高级武士，1717年58岁时在讨伐政敌后切腹自尽。有人还将这首俳句和他的这种死法结合起来进行解释，但从创作年代来看，似乎有些牵强。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。