走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“蜗牛”。

猫の子に齅（かが）れて居るや蝸牛（かたつぶり） ——才麿 蜗牛院中戏，狸奴好奇近前嗅，躲入壳中愁 才麿 （1697年前作，收录于《陆奥鵆》）

蜗牛因其有趣的外形和悠缓的动作而受到孩子们的喜爱。碰一下，触角就会缩回壳中，给人一种难以形容的感觉。平安末期的歌谣集《梁尘秘抄》中就收录了一首童谣——舞へ舞へ蝸牛、舞はぬものならば、馬の子や牛の子に蹴（く）ゑ（え）させてん、踏み破（わ）らせてん」，意思是“蜗牛快快舞起来，你若停下不跳舞，小心让牛马崽踢得满地滚，踩得稀巴烂。”这首儿歌是把蜗牛摇动触角爬行的样子比作跳舞。但如果不跳舞，就会遭马驹牛犊猛踢乱踩，真够残酷的。童谣里出现牛，是因为蜗牛也有角，“蜗牛”这个汉字名字，似乎也由此而来。平安末期的和歌诗人寂莲法师也有一首写蜗牛的和歌——牛の子にふまるな庭のかたつぶり角ありとても身をな頼みそ（《寂莲法师集》），大意是“蜗牛园中爬，小心别被牛崽踏；虽有牛样角，但勿太自信。”

才麿一改以往和歌中蜗牛被小牛踩踏的描述，而是让小猫用鼻子去嗅它，给人耳目一新的感觉。不过，即便抛去这种技巧，这首俳句依然妙趣横生。春天刚出生不久的小猫总有旺盛的好奇心，忽然发现一只蜗牛，忍不住上前好好地拿鼻子闻闻“这是啥东西？”蜗牛看似非常不快，但它跑不快也躲不开，只得缩进壳里。

才麿（1656-1738年）这位俳句诗人，年轻时在江户与芭蕉一同摸索新的俳句风格，之后在大阪广收门徒，成为一代宗师。

标题图片：PIXTA

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