走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“五月雨”。

さみだれに鳰（にほ）のうき巣を見にゆかむ ——芭蕉 连绵五月雨，䴙䴘浮巢随波荡，出门去看看 芭蕉 （1687年作，《真迹怀纸》）

据气象厅消息，往年（过去30年均值）的入梅时间，关东地区是6月7日，出梅是7月19日。而在旧历年中，梅雨季一般在5月，因此日本自古就把梅雨称做“五月雨”，在俳句中一直是夏季吟咏的主题。

䴙䴘是一种水鸟，栖息在湖泊、池塘、沼泽中，常用水面上的芦苇杂草筑巢。要说“䴙䴘浮巢”，在过去是命运无常、无依无靠的象征。比如，镰仓时代初期的女诗人式子公主就留下了这样一首和歌——虚幻无常人世间，犹如风中䴙䴘巢，沉沉浮浮随波飘。

芭蕉说，在五月雨中，河里涨水，䴙䴘浮巢似乎又得随波漂流了，想“出门去看看”。言下之意，是想去身临其境地体验那种无常感。芭蕉自己对这首俳句做了解说，称“虽然它只以和歌与连歌的常用语句构成，但采取了‘出门去看看’的行动，这一点使其成为了有异于和歌的俳句。”（《三册子》）换而言之，这首俳句与只以传统的意象来吟咏“䴙䴘浮巢”的和歌不同，表达了要付诸实际行动，即“出门去看看”的好奇之心。芭蕉尊重这种态度，并称其为“数寄”（意即风雅——译注）。

标题图片：PIXTA

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