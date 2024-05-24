走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“短夜”。

みじか夜や芦間（あしま）流るゝ蟹の泡 ——蕪村 短夜已破晓，蟹吐白泡芦苇间，顺水漂过来 芜村 （或1771年作，收录于《芜村句集》）

随着夏至的临近，黑夜越来越短。昼长夜短的夏夜因此被称作“短夜”。这首俳句的意思是“夏日的夜空开始吐露鱼肚白时，河岸边茂密的芦苇丛中，螃蟹吐出的白泡顺水漂来”。

乍一看，让人不由得想起充满无常观的《方丈记》的开头。“河水奔流不息，且此水非彼水。水淤之处，水泡且生且消，未有久存之先例。”但芜村的“泡”不是“水泡”，而是“螃蟹吐出的泡沫”。这里没有了虚幻无常感，而是让人感受到水边小生灵的存在，可以说是生命的征兆。

而且这首俳句还是以《百人一首》的和歌为基础而创作的。“难波滩边苇节短，思君不见渡世难”。（犹如难波滩边的芦苇，节子间相隔很短。即便如此，也不能让我相见一面就度过此生吗？）——这是平安时代女诗人伊势的和歌。和歌里的“短、苇、世（日语中和“夜”同音）”三个词（音）都出现在了俳句里。还有“awa”这个音也相同。把和歌中最关键的词“不见（awade）”里的“awa”，改为“泡（awa）”，表示螃蟹吐出的泡沫。

这就是俳谐的巧妙之处！芜村很擅长这种既富诗情又充满诙谐的俳句创作。这首描写了夏日美丽黎明的《短夜》就蕴含着这样的机智和幽默。

标题图片：PIXTA

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