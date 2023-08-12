走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是夏日的河川“夏川”。

烈日当空照，赤足过河心欢喜，草履手中提 ——芜村 （1754年-1757年作，收录于《芜村自笔句帐》）

芜村39岁时离开京都，到丹后的宫津（现京都府宫津市）生活了3年。他似与宫津见性寺的住持是朋友，因而得以寄宿在寺里潜心于绘画。

这首俳句是他在丹后时期所做，表达了“炎炎夏日，手提草履，趟水过河，何其乐哉”的心境。赤脚感受河水渗入肌肤的清凉以及河底沙石的触感。啪哒啪哒地溅起水花，犹如回到了孩提时代。

根据芜村留下的资料，他某日拜访一位僧人，一直畅谈到日落时分。回去的时候，他写了一首俳句——窗外蝉鸣止，已是日落近暮色，叠衣入眠时”（知了停止了鸣叫，收起翅膀进入梦乡。和尚也到了叠起薄如蝉翼的僧衣，准备睡觉的时候了吧。那我就告辞了）。然后，他加了这样一句说明——因为房前有一条小河潺潺流过，接着吟咏了本篇这首俳句。

如果是回家的路上，那么渡过小河大概已是黄昏时分。但是芜村整理俳句的时候，将其变为了前言的形式，只说明小河的位置所在，把俳句的背景交给了读者去想象。就我来说，脑子里浮现的是一个旅行者在盛夏的午后趟水过河的情景，这样才更能体现“满心欢喜，何其乐哉”，不知读者意下如何？

标题图片：PIXTA

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