走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“夏草”。

梦里遇兵人，昔日金戈铁马处，萋萋夏草生 ——芭蕉 （1689年作，收录于《奥州小道》）

这首俳句是芭蕉农历5月13日（阳历6月29日）到访奥州平泉的高馆时所作。现今普遍将其解释为野心勃勃的武士战败而逃，身后只留下丛生的夏草。但我想说，芭蕉的这首俳句表达的并非此意。为什么呢？因为在芭蕉的年代，“梦”还不作“希望、愿望”这种意思讲，它单纯是指睡眠中的一种现象。以此为前提，这首俳句又该作何解释呢？

在日本传统艺术之一的能乐里，有很多主角托梦配角，配角醒后，主角也消失得不见踪影这类故事。主角是在当地死去的人物的亡灵，时不时会向人倾述，要求去祭拜他们死去的地方。而且，就像现在依然还在使用的词语“草叶之阴（九泉之下）”那样，一般坟头总是草木丛生的。综合这些要素，在能乐意趣的基础上，我们可以如下解读。

“在高馆，我经历了这样一件事。到访时，我不知不觉睡着了，还做了个梦。战死于高馆的源义经及弁庆等兵卒出现在我的梦里，讲述了他们最后的悲壮一战，并要我为他们祭祀上供。醒后发现，梦中鲜活地看到了他们的那片地方，只有萋萋丛生的夏草。”芭蕉在俳句里完全变成了能乐里的配角，在古战场上与阵亡兵士的魂灵进行了一次对话。

标题图片：从高馆远眺夏季的北上川（PIXTA）

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