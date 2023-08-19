走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“热”。

劳作不得闲，背上小儿弄发乱，热躁心更烦 ——园女 （收录于1697年成书的《陆奥卫》）

这是一首言简意赅的俳句。“天气本来就热，还被背上的孩子弄乱了头发，简直不能忍受！”描写了一位母亲背着孩子忙家务或农事的场景。季题是“热”，点明季节是夏天。本来体温高的孩子紧贴在背上，就已经很热了，他调皮的小手还把母亲脑后散乱的头发当玩具玩，搞得母亲心烦意乱，愈发感觉躁热了。不过孩子大概还是个蹒跚学步的稚子，打也打不得，骂也骂不得。

园女出生于伊势山田的神官家庭，嫁给医生为妻，随丈夫迁至大坂定居，作为俳谐师活跃在俳坛。芭蕉临终前曾受邀到园女家做客，当时他写了一首寒暄俳句，将园女清丽的容姿比作白菊花。“白菊身姿傲，细看微尘浑不染，无瑕气节高。”可以想象园女是多么富有魅力的一位女性。本篇这首俳句是园女虚岁34岁时所作。

在芭蕉那个年代，女性俳谐师还很少，像这种生活气息浓郁的俳句更是鲜见。近代俳人竹下静乃女1920年写过一首俳句——“仲夏苦夜短，婴儿啼哭索母乳，须可舍焉乎。”其中“须可舍焉乎”模仿的是《万叶集》用汉字书写的方法，表达了为人母的纠结——一扔了之算了。不行，扔不得。从吟咏育儿的艰辛这点来看，静乃女的这首俳句穿越了时空，与园女一脉相承。我们是否可以认为，园女已经超前于时代，表达了近代俳句的感性呢？

标题图片：PIXTA

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