走进古典俳谐世界

第34回的季题是“瓜茄”。

水桶にうなづきあふや瓜茄子（うりなすび） —— 蕪村 清水桶中荡，瓜茄随波点头晃，尤似聊天忙 芜村 （或于1745-1746年作，收录于《芜村句集》）

“水桶里，瓜和茄子在晃荡。看似它们在聊天点头似的。”这里的瓜大概是香瓜，当时茄子也生吃，所以可以认为是将它们浸泡在水里“冰镇”。时令果蔬清新的色泽给人带来清凉的感觉，但这首俳句并非在写实。

该俳句在前言里写道：与青饭法师虽为初见，聊起天来却似多年旧识。所以说，这首俳句其实是拿香瓜和茄子来比喻作者自己和青饭法师第一次见面就聊得很投缘，两人凑在一起，互相点头称是的情形。当时芜村也剃了光头，圆滚光滑的香瓜和茄子表现的便是两个光头汉。这是何等诙谐又可爱的比喻。青饭法师别号“云里坊”。其中“云里”跟“瓜”的读音相似，看来还玩了个谐音梗。跟年长自己23岁，还是不同流派的俳句诗人居然聊得如此投机，可能芜村自己也没料到吧。

将瓜和茄子并提的俳句，还有芭蕉的“秋涼し手毎（てごと）にむけや瓜茄子”（秋高气凉爽，瓜茄各自手中拿，剥皮入肚肠），其角以《丰年》为题创作的“ぬか味噌（みそ）に年を語らん瓜茄子”（瓜茄满箩筐，向米糠酱报丰年，洗净腌入缸）。芜村的脑海里浮现出自己尊敬的前辈们的作品，用瓜茄创作出了更加诙谐的俳句，以此向年长的俳人们表达了敬意。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。