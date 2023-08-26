走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“凉粉”。

融雪翻白浪，取清泷水做凉粉，入喉半身爽 ——芭蕉 （1649年作，收录于《泊船集》）

1694年夏，芭蕉在京都西部嵯峨野的落柿舍逗留了一段时间。他拜访住在附近的青年武士俳人野明时，大概是被招待吃了凉粉。日本凉粉的做法，是将海藻“石花菜”煮出琼胶，经冷却凝固后，用专用器具将其挤推成细条状，然后浇上酱油醋食用，入喉清爽，是一道绝佳的消暑美味。

“清泷”是指“清泷川”，与嵯峨野一山之隔。把那里的水取来做凉粉这种事情，可以说是不现实的。但碗里的凉粉又凉又爽，让人忍不住这么去想。芭蕉以这种带有幻想色彩的夸张手法，表示了对野明的感谢。

“清泷”，这个名字看着就有种清凉感，它也是因西行法师的和歌而广为人知的名胜。在《新古今和歌集》里收录了这样一首和歌——“高岭积雪终消融，清泷川流翻白浪。”芭蕉的“清泷之水”中，就融入了西行咏叹的“融雪翻白浪”的那个清泷川水的意境，野明肯定也理解到了这一点。把西行和歌中豪放的表现与人们熟悉的食物联系到一起，此可谓俳句的意趣所在。这凉粉到了芭蕉手下，该有多么冰爽清冽啊。

标题图片：PIXTA

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