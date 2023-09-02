走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“蚊”。

饥蚊密如柱，嗡嗡乱舞邀锯末，天边夕阳薄 ——宗因 （或作于1673年，收录于《西山宗因蚊柱百句》）

蚊蝇这类惹人嫌的昆虫也是理想的夏季季题。宗因这首俳句写的是成群的蚊子聚在一起飞舞，在空中形成了柱状的“蚊柱”。夏天的傍晚，蚊柱在房檐下、路旁和水边随处可见。这首俳句直译为“蚊柱邀锯末，夏日夕阳薄”。令人一头雾水，不知所云。

蚊子讨厌烟雾，所以当时人们靠焚烧锯末来驱蚊。不过宗因采用了逆向思维，说“夏日的傍晚，蚊柱催促人们赶紧焚烧锯末”。而且他本应写“邀锯末烟雾”或“邀人焚烧锯末”，却故意省略了“烟雾”或“焚烧”，把句子写得晦涩难懂。这种技法叫做“暗示法”。简直是一首谜语一样的俳句，创意和技法都别出心裁。

作者宗因（1605-1682年）因自由歌颂当时的风俗而风靡一时。与之前清雅闲寂的俳谐相比，可以说他以崭新晦涩的文风掀起了一场革命。用这句异想天开的俳句作为“发句”（连句里的第一句）而创作的“百韵”（连句的一种，要连一百句），在古风和新风俳人中引发了一场剧烈的争论，也对芭蕉产生了巨大影响，成为芭蕉逐渐形成独特个人风格的转机。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。