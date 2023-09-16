走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“立秋”。

檐廊地板净，一脚踏入即觉知，秋始今朝也 ——重赖 （收录于1680年发行的《名取川》）

重赖生于1602年，死于1680年，是活跃于京都的俳句诗人，出版了多部俳句书籍。

这首俳句，将“秋始今朝”与感叹助词“也”一起，表现了立秋清晨的到来；而且，还用“一脚”表达了诗人瞬间就意识到的秋意。“檐廊地板净”说的是檐廊的木地板刚刚被人擦干净。总而言之，这首俳句的意思是，“啊，从今晨起就是秋天了。我一脚踏上刚擦干净的檐廊地板就感受到了。”透过刚擦干净的地板，脚底感触到了秋天——怎么看这都是每个人都会经历的日常一景。

不过，一般认为重赖在这首俳句中恶搞了一把古典和歌。那是藤原敏行的一首被放在《古今和歌集》秋部卷首的和歌——秋来不可见，听风始知觉。藤原敏行的秋天，不是靠视觉，而是凭听觉感知的；重赖则调皮了一下，说自己是靠脚底皮肤的触觉，知道了秋天的到来。

后来，芭蕉在1694年写了这样一首俳句——悠悠然昼眠，伸直双足贴墙上，顿感秋意浓。描述了午睡时把双脚抵在墙壁上，冰凉的触觉让人感到了秋意。芭蕉的这首诗句被认为是模仿了重赖的此作。

标题图片：社会福祉法人 光阳福祉会 春山森托儿所

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