走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“闪电”。

稲づまや浪（なみ）もてゆへる秋津しま ——蕪村 电闪雷轰鸣，黑水汹涌白浪翻，乍现秋津岛 芜村 （1768年作，收录于《芜村自笔句帐》）

电光划破长空，雷声响彻天际，让人感受到大自然的威力。芜村以这样的“闪电”为题，创作出了动感十足、宏大而富有想象力的诗句——黑暗中闪电划破长空的瞬间，白浪勾勒出的日本国土浮现在眼前。

这首俳句基于《古今和歌集》中的“白浪环抱淡路岛，海神头饰发间插”（海神将用作发饰的白浪环抱着淡路岛）一诗而作。但是，芜村把“淡路岛”改成了“秋津岛”，再配以“闪电”，这样一来格局就更大了，犹如从深邃的宇宙俯瞰日本。芜村擅长山水画，或许这首俳句的创作就得益于他作为画家的经验。

“秋津岛”是日本的古称。群岛浮现在浪花翻滚的海面上，此情此景让人联想到神话时代，伊邪那歧和伊邪那美用“天之琼矛”搅动大海，诞生了日本这个国家的故事；而且还跟《万叶集》里歌颂祖国的和歌“平野炊烟升，海上群鸥飞，大和之国山河美”有着异曲同工之处。古代日本人认为闪电能让水稻受孕，所以最早称闪电为“稻夫”，后来又变成了“稻妻”。芜村的这首俳句，大概表达了他心中闪电预示着秋季硕果累累这种对丰收的期待。

标题图片：PIXTA

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