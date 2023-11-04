走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“劲风”。

鳥羽殿（とばどの）へ五六騎いそぐ野分哉（かな） ——芜村 绝尘五六骑，疾驰飞奔鸟羽宫，策马啸劲风 芜村 （1768年作，收录于《芜村句集》）

在日语里，秋季的台风带来的劲风叫做“野分”，意思是把野外的草木吹得分散开来，是“二百十日”（从立春算起的第210天，公历的9月1日）左右肆虐的暴风。秋季的劲风自古就是物语及和歌的题材。如《源氏物语》的“朔风”一章里就有这样令人印象深刻的场面：因为怕被大风刮倒而将室内的屏风折起，所以紫姬的美貌被夕雾中将看到了。此外，《枕草子》中也描写了台风过后第二天倾倒的大树、狼藉的庭院和睡眠不足的一群人，书中写道：“那景象很有趣呢！”

芜村在这首俳句中将大自然的威力与战争小说的内容结合起来，描写了这样的场景：在狂风中，五六名武士骑马直奔鸟羽宫。鸟羽宫是11世纪末白河上皇在京都南部的鸟羽修建的离宫，后来被鸟羽上皇继承。在那个武士势力逐渐抬头的时代，源氏与平氏的对抗卷入天皇与贵族之间的争斗中，政局动荡不安。鸟羽上皇驾崩后，1156年发生了保元之乱，成为此后延续700年的武家政权诞生的契机。

芜村的俳句可能并没有特指某场战争，但其中的鸟羽宫这个创作背景却与狂风营造出的失稳意象完美契合。鸟羽宫中究竟发生了怎样的异常事件呢？武士策马飞奔，紧张感呼之欲出，我们的思绪不由得被带入到历史故事中去。

标题图片：PIXTA

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