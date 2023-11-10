走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“虫鸣声”。

ぎやう水のすて所なき虫のこゑ ——鬼贯 盆水沐濯毕，满院虫鸣声声悦，难觅泼水处 鬼贯 （收录于1698年出版的《Odamaki纲目》）

在一个大木盆里沐浴日语中叫“行水”，这个词如今已成为夏天的季题。但这首俳句的季题是“虫鸣声”，所以是咏秋之作。

这首俳句的意思是沐浴后本想把木盆里的水倒掉，却听到周围一片虫鸣声，不想打断这动听的声音，因而不知该把水倒在哪儿才好。描写的大概是初秋的傍晚，作者在草木繁盛的后院要将一天的汗水冲洗干净的场景。铃虫、云斑金蟋、蝈蝈等秋虫的鸣叫声在日本古典文学中一直深受人们的喜爱，作者也想侧耳倾听，所以满怀怜爱之心，不愿因倒水而惊扰了这场虫鸣盛宴。

鬼贯（1661-1738年）是摄津国（现兵库县）伊丹的俳人。据传他在25岁之后顿悟到“俳谐唯真实”，之后一直致力于吟咏人们的心声。

大阪的俳人、鬼贯的挚友来山（1654-1716年）也写了一首俳句：“入秋天渐凉，遂改沐濯隔日浴，更闻虫鸣声。”（天气越来越凉了，沐浴改成隔天一次后，院子里虫儿的美妙歌声就听得更分明了）虽然不知道来山是何时创作这首俳句的，但应该是挚友之间以“行水”和虫鸣声在斗俳句吧。

标题图片：PIXTA

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