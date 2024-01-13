走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“新月”。

三ヶ月や朝顔の夕べつぼむらん ——芭蕉 日薄西山畔，蛾眉月升花含苞，明日待朝颜 芭蕉 （1682年作，收录于《虚栗》）

这首俳句为芭蕉39岁时所作。与其晚年追求情趣的风格不同，着重于文字游戏的趣味性，可以说是一首猜谜式的俳句。

新月挂在天边，仿佛“朝颜花”（牵牛花——译注）到了傍晚就含苞待放一样。那么新月和朝颜花有什么关系呢？原文中“つぼむ”这个词除了“含苞”外，还有“枯萎、凋谢”的意思，但若是傍晚的朝颜花，还是取“含苞”之意吧。新月和朝颜花的花骨朵也有些形似。而且傍晚时分在西边天空升起的新月很快就随着日落沉下去，但是从第二天起，它会越变越大，最终成为满月。新月很快就落下，酷似朝颜花傍晚结出花苞，为第二天一大早绽放做准备。这样解释是否有些牵强附会呢？

不过，文字游戏并不止于此。这首俳句的背后还有一则谚语：“东升的旭日，含苞的花。”俳谐里只说“花”时，一般指樱花，所以这则谚语的意思是“旭日东升，樱花含苞待放”，用来形容那些精力充沛、运势强劲的人，他们即将出人头地或生意兴隆。

芭蕉仿效这则谚语写道：虽然不是东升的旭日，新月终有一天也会圆满；虽然不是樱花，但朝颜花傍晚含苞，第二天早上也会华丽绽放。大概是鼓励自己说，即便不是运势强劲的人，但也会获得属于自己的成功吧。

标题图片：PIXTA

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