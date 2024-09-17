走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“今夜的明月”。

鯛は花は見ぬ里も有けふの月 ——西鹤 今日中秋夜，品鲷赏花或难求，天涯共明月 西鹤 （约作于1680年，收录于《阿兰陀丸二番船》）

“月亮”在日本古典文学中是与“花”相媲美的审美对象。在过去没有街灯的时代，当空皓月是人们熟悉的景象。古人根据月亮的运行规律制定历法，为每天变化的月相命名，发明了“三日月”（新月）、“十六夜”（农历十六夜晚的月亮）等各种雅称。和歌、连歌和俳谐中出现的“月”，指的是秋天的月亮。农历八月十五的满月称为“中秋名月”，尤其受到人们的美誉。“けふ”是今天的意思，“けふの月”也指中秋明月。

无论身处何地，都可以抬头眺望明月。中国诗人白居易为了表达对远方好友的思念，写下了这样一首诗：“三五夜中新月色，二千里外故人心”（八月十五的月光皎洁，两千里外的故人想必也在思念我）的诗句。诗人仰望明月，与好友心心相印——如今远方的你也在与我共赏一轮明月吧。

西鹤在俳句里强调了“无论身处何地，明月都抬头可见”——或许有的地方吃不到鲷鱼，有的地方无法观赏到绚烂的樱花，但今晚的明月，无论你身处何方都能与我共赏。没有高低贵贱和贫富差距，也无关居住何方，月光平等地映照在每一个人身上。不仅用“月”和“花”作对比，还加入了寓意吉祥、美味可口的“鲷鱼”，独具俳谐特色，构思非常巧妙。

作者西鹤（1642-1693年）是大阪人，以创作《好色一代男》等浮世草子（江户时代的小说）而闻名，同时也是卓有成就的俳谐师。

标题图片：PIXTA

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