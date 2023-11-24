走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“彻骨”。

野ざらしを心に風のしむ身哉（かな） ——芭蕉 欣然赴旅途，曝尸荒野何所惧，秋风彻骨寒 芭蕉 （创作于1684年，收录于《野曝纪行》）

41岁的芭蕉在8月离开江户，前往故乡伊贺上野（现在的三重县伊贺市）。之后顺便去东海地区和关西各地行走，第二年初夏返回江户。他把这趟旅行途中的见闻记录下来，就有了《野曝纪行》这篇游记。开篇的这首俳句表达了芭蕉踏上旅途的决心。

“野ざらし”指的是骷髅，换而言之，就是死人的头骨。当时，旅行总是伴随着相当高的风险，命丧山野也不足为奇。“野ざらしを心に”说的是“想象着自己中道崩殂，化作一堆白骨”。

“身にしむ”是秋天的季语，表达凉气寒彻骨的感觉。这首俳句里写作“風のしむ身哉”，说的是“秋风刮过遍体生寒，实在没办法啊”。

“心”和“身”是将人分成内外两部分的一对概念，而芭蕉特意将自己的存在一分为二地进行表述，这正是俳句的妙趣之所在。当内心开始想象自己化作一堆白骨时，受心理的影响，肉体似乎也觉得秋风更加寒气逼人了。

出发一个半月后的9月末，芭蕉到达了美浓（现在的歧阜县南部）的大垣，又作了另一首俳句——“生死路漫漫，幸得存命至此地，喜迎秋日晚。（しにもせぬ旅寝の果よ秋の暮。）”意思是说，旅途之中风餐露宿，不知何时便会丧命。好不容易得以延命至此地，迎来了秋日最后的时光。《野曝纪行》是一篇纪行文学作品，表达了“旅行总是与死亡相伴”的主题。

标题图片：PIXTA

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