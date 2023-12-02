走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“雁”。

紀の路（ぢ）にもおりず夜を行（ゆく）雁（かり）ひとつ ——蕪村 秋夜单飞雁，纪州不停径南翔，归群心迫切 芜村 （创作于1776年，收录于《芜村自笔句帐》）

大雁是秋天从北国飞到日本各地的大型鸭科鸟类的总称。在和歌与俳谐中，大雁的叫声总是让人联想起相思之苦和秋夜的忧思。此外，大雁是集体迁徙的候鸟，成群结队排成V字型飞行的样子被比喻为在天空书写的文字，而大雁此起彼伏的鸣叫声则被表达为“呼朋唤友”。

芜村的这首俳句写的不是雁群，而是孤雁。“飞到纪州地界（和歌山）也不降落，秋天的夜晚，一只大雁独自飞行”。为什么用“紀の路”这个地名呢？芜村是这样向门人解释的：“纪州在日本的南端。即使到了这里，孤雁也不降落下来。它不辞辛苦，穿越千万里波涛翻滚的大海，就是为了寻找同伴。这让我感受到孤雁的悲哀。”纪州往南是一片汪洋大海，或许根本就没有可供它歇脚的陆地。芜村通过“紀の路”一词，强调了孤雁寻求伙伴的迫切心情。

芜村这首俳句大概是受到了中国诗人杜甫的诗歌《孤雁》的影响。一只思念雁群不停飞翔的大雁，即便身影已经消失在云间，也“望尽似犹见，哀多如更闻”（我的眼里似乎还能看到它的身影，耳旁似乎还萦绕着它的哀鸣）。杜甫为大雁的哀伤而心痛。芜村的“孤雁”与读者内心的孤独、寂寞和忧郁产生共鸣，给人留下深刻印象。

标题图片：PIXTA

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