走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“菊花”。

菊の香やならには古き仏達（たち） ——芭蕉 重九菊花香，自古诸佛庇护地，吉祥奈良城 芭蕉 （创作于1694年，收录于《笈日记》）

芭蕉在人生最后的旅途中来到奈良，恰逢九月初九重阳节（阳历10月23日），亦称菊花节，便创作了这首俳句。它可简单地翻译成“菊花飘香的奈良城里，自古就有诸佛长居于此”。我们现代人看到“诸佛”，容易联想到奈良的佛寺和博物馆里收藏的众多佛像。这是因为通过“修学旅行”和照片等途径，奈良佛像群的具体形象已经在我们的头脑中根深蒂固。然而在芭蕉的时代，多数寺院的佛像并不会轻易让众人参拜，当然也不存在照片。

当时人们听到“诸佛”一词，首先联想到的就是传教大师最澄的和歌——“阿耨多羅三藐三菩提（あのくたらさんみゃくさんぼだい）の仏達、わがたつ杣（そま）に冥加（みょうが）あらせたまへ。”（阿耨多罗三藐三菩提诸佛，请保佑我脚下的这座林山。）“阿耨多罗三藐三菩提”是赞美佛陀的梵语，“杣”是出产木材的育林山。这首和歌是最澄在建立比叡山延历寺根本中堂之前，请求诸佛庇护时所作。

“诸佛”是超越现世的存在，能够解救众人脱离苦海。当时的人们相信，身边有芳香萦绕，耳边传来美妙的音乐，或是有花瓣从天而降，都是“诸佛”降临的标志。

芭蕉想必浮想联翩——古刹云集的奈良城定是受到凡人看不到的“古代诸佛”的庇护。重阳时节的奈良满城“菊花香”，可见这座城市是在“诸佛”守护之下的。这首俳句描述并赞美了奈良城是吉祥之地。

标题图片：PIXTA

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