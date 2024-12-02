走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“夜寒”。

起て居てもう寝たと云（いふ）夜寒哉 ——蕪村 忽闻有人唤，秋夜寒天懒起身，答曰梦周公 芜村 （创作于1776年，收录于《芜村自笔句帐》）

秋意渐浓，夜晚备感寒冷，日语称为“夜寒”。冬天已近在咫尺。芜村这首俳句描写的是寒夜里慵懒的人物形象。“秋夜寒冷，虽然醒着，听到有人呼唤自己，却回答说‘我已经睡着了’。”

有说法认为是夜晚有人来访，不过，是不是理解为夫妻之间的对话比较合适呢。听到妻子叫自己，却不想从温暖的屋子里出来。太冷了，懒得起身。若是真的睡着了，别人叫自己肯定是没法回答的。回答“我已经睡着了”，此处最为有趣。

对于这首俳句，芜村这样解释道：“最近的俳谐看似过于一本正经，有附庸风雅之势，颇感遗憾。所以，我有时写这样的俳句以示人。”的确如此，这首俳句既没描写什么风雅场景，也未引经据典。芜村只是白描了日常生活中不经意的一幕，讲述了“夜寒”的切身体验。

芜村创作了很多这类吟咏慵懒闲适心情的俳句。身为画家兼俳谐师，他终日繁忙，所以总会向往“偷得浮生半日闲”的生活吧。最终，正式入冬后，他的慵懒直接升级到“冬ごもり妻にも子にもかくれん坊（ぼう）”（冬日宅中眠，妻儿唤我皆不应，就当捉迷藏。《芜村自笔句帐》）。既然是“捉迷藏”，说明芜村根本就不回答妻子了。躲在房间里，抱着火盆一动也不动——这境界简直是慵懒到极致了吧！

标题图片：PIXTA

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