走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“时雨”。

あはれさやしぐるる頃の山家集 ——素堂 丧友心悲戚，时雨潇潇洒落时，念诵山家集 素堂 （收录于1698年发行的《陆奥鵆》）

素堂（1642-1716年）生于甲斐国（今山梨县），年轻时到江户学习儒学，与小自己两岁的芭蕉相识，因俳谐而成为挚友。芭蕉1694年亡故，素堂为了悼念芭蕉创作了这首俳句。前言是“亡友芭蕉居士近来仰慕山家集之歌体，故诵读此集，以表追悼之情”。说的是“我去世的好友芭蕉最近很仰慕西行的和歌集《山家集》的文风，因此我将为他念诵这本和歌集，以表哀思”。一般祭奠故人应诵经，但素堂是儒士，所以避开了佛经，代之以为亡故的好友诵读《山家集》中的和歌。由此可见，素堂对芭蕉的理解是多么深刻，哀悼又是多么情真意切。

芭蕉生前喜欢“时雨”。时雨指的是晚秋到初冬，西北季风带来的降雨，时落时停，时断时续，也象征着人生的无依无常。芭蕉的《笈之小文》中有这样一首俳句——“旅人と我名（わがな）よばれん初しぐれ”（冒雨踏旅途，时雨初落湿我衣，方可称旅人）。此句的意思是“只有冒着第一场时雨踏上旅途，任凭雨水沾湿衣衫，我才有资格被人称作‘旅人’吧”。虽然冒着第一场时雨踏上旅途心中难免感到不安，但芭蕉正是被这种不安所吸引。而且这种心情和一生都在旅途中的西行的感受是相通的。素堂同时怀念起西行和芭蕉，写下了这首俳句——我悲不自胜啊！在时雨阵阵降落时，我为你诵读《山家集》。

标题图片：PIXTA

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