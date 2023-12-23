走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“霜”。

霜百里（しもひゃくり）舟中に我（われ）月を領ス ——蕪村 百里霜满天，入夜行舟人皆眠，吾独揽明月 芜村 （或创作于1775年，收录于《芜村自笔句帐》）

“霜”是在彻骨寒冷的冬夜，空气中的水蒸气变成冰附着在地面和草叶上形成的。在和歌中，人们欣赏白霜与红叶的色彩组合，也将霜比作白发和月光。芜村这首俳句写的是月光下的霜。

“放眼看去，百里霜降。在这样的夜晚，船上只有我一人醒着，独占这一轮明月。”这是芜村携门人几董夜里坐船经淀川前往京都时创作的俳句。当时，大阪八轩家和京都附近的伏见之间，有很多渡船往来。应是夜色已深，河两岸降下雪白的霜，在月光的映照下越发洁白，放眼望去，白茫茫一望无际。冬夜皓月当空，如此美景仅供我一人欣赏，这是何等的奢侈！

这首俳句的用词和风格很像是汉诗。以怪诞小说《雨月物语》闻名的江户时代作家上田秋成（1734-1809年）称芜村为“写假名的诗人”。当时所说的“诗人”，指的是“写汉诗的人”。他的意思大概是，芜村用日本的平假名文字写俳谐，以这种艺术形式表达了中国“汉诗”的意境。这首俳句格调高雅，而从“吾独揽明月”中又隐约可见作者的得意之情，给人以生动诙谐之感。江户时代，汉诗是最基本的修养。芜村一直很喜欢把汉诗中学到的中国美学融入到俳谐的创作中。

标题图片：PIXTA

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