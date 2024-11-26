走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“阵雨”。

世にふるもさらにしぐれのやどり哉（かな） ——宗祇 人间数十载，恰似阵雨骤降时，躲入廊檐下 宗祇 （收录于1495年成书的《新撰菟玖波集》）

宗祇（1421-1502年）是一位活跃于战乱时代的连歌师。他以京都为中心，游历于各地武将处指导连歌的创作。这首俳句应该创作于1467年冬天，当时发生了应仁之乱，宗祇为了躲避战火，迁至信浓国（现在的长野县），那一年他47岁。

原文的“ふる”一语双关，既是宗祇自己在人世间历经岁月沧桑的“経（ふ）る”，也是时断时续的“阵雨”落下的“降る”。表面上可以解释为：“我已有了些年岁，即便如此，如今却依然在冰冷的阵雨降落的天空下四处漂泊，居无定所。”可是，如果将原文中的“さらに”理解为强调类比之意的话，这首俳句也可以做其他解释。因为阵雨忽降忽停，所以也可以解读为：“我在人世间沉浮数十载，感觉人生就像是遭遇一场从天而降的阵雨，找地方临时避一会儿雨而已。”换言之，这首俳句表达的是“人生苦短”。

其实，将人生和阵雨作类比的思路并非宗祇首创，最早出现在平安时代末期到镰仓时代前期的歌人二条院赞岐的和歌里——“世にふるは くるしき物を 真木の屋に やすくもすぐる 初時雨かな”（人生艰辛度日苦，阵雨轻落侧柏屋。收录于《新古今和歌集》）。人生在世度日如此艰苦，而滴滴哒哒落在侧柏屋上的第一场阵雨却能轻松地从屋檐滴下来。宗祇在这首和歌的基础上，用阵雨比喻人生苦短，而“躲入廊檐下”又增添了另一番意境，即“人生是一场短暂的旅行”。

标题图片：PIXTA

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