走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“凩（木枯）”。

凩の果（はて）はありけり海の音 ——言水 寒风啸天地，看似无尽实有尽，且听海浪声 言水 （创作于1690年前后，收录于《新撰都曲》）

“似有实无的东西”有哪些呢？举例而言，彩虹的根部、地平线的尽头、风的终点……但言水却发现了“寒风的尽头”。在初冬强劲的寒风中，树叶纷纷扬扬地落下，所以寒风在日语中叫“木枯”。寒风从街道呼啸而过，在山野间怒吼，最终吹到海面上，大海随之喧嚣起来。“寒风是有尽头的，就是海上那喧嚣的海浪声”。寒风在毫无遮拦的海面上尽情肆虐，最终逐渐消亡。

这首俳句有一个诗笺，上面留下了“湖水眺望”的前言，可想而知，言水写的是刮过琵琶湖的初冬寒风。不过言水编纂的《新撰都曲》这本书收录这首俳句时并未附上前言，所以恐怕对言水来讲，读者理解为大海也无妨。“果はありけり”这个说法来源于谣曲《东北》中描写旅途的一段文字：“霞の関を今朝越えて 果てはありけり武蔵野を 分け暮らしつつ。”（今朝过霞关，蹚路穿过茫茫无际的武藏野平原。）霞关是位于东京都多摩市关户的关卡。一望无际的武藏野平原也是能走到尽头的——言水借用了这个表达来吟咏初冬的寒风。江户时代，谣曲是人们耳熟能详的艺术形式，所以引用其中的词句也是大众喜闻乐见的表达方式。

言水（1650-1722年）是奈良人。年轻时曾在江户与芭蕉相交甚密，后迁居京都。这首俳句因发现了“似有实无的东西”而备受赞誉，言水也被称为“寒风言水”。

标题图片：PIXTA

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