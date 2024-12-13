走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“冬枯”。

冬枯や平等院の庭の面（おも） ——鬼貫 寒冬草木枯，平等院内庭地上，武士绝命处 鬼贯 （收录于1690年刊《大悟物狂》）

京都府宇治市的平等院是藤原赖道于1052年创建的。寺院中的池塘阿字池仿效西方极乐世界而建，盘踞在池中岛上的凤凰堂被用作10日元硬币背面的图案，由此也可知这座建筑为日本人所熟知。

平等院在其漫长的历史中曾几度卷入战火。1180年，源赖政以77岁高龄立志追讨平家，和以仁王一起举兵。宇治一带成为战场，源赖政见大势已去，便在凤凰堂附近的草地上铺上军扇（武将在战场上用于指挥的扇子）切腹自尽。他的切腹之地后来被称为“扇之芝”（扇形草坪），如今也是参观平等院时的一大看点。

源赖政的自尽因《平家物语》而广为人知。从《平家物语》衍生出的“扇之芝”这个景点，则是因世阿弥所作的谣曲（能乐的唱词——译注）《赖政》而广为人知。谣曲中，源赖政人生最后的舞台就是“平等院庭园”的“草地上”。

鬼贯的这首俳句引用了谣曲的片段“平等院庭园”，加上了表示季节的“冬枯”。战争发生在夏季，所以“扇之芝”当时应该是草木丛生的，但这首俳句却说“寒冬草木枯”，把季节变成了相反的冬季。作者希望运用象征的手法，将源赖政的悲惨命运以及对他的哀思寄托于“寒冬草木枯”的意境中。这首俳句可以说与芭蕉的“夏草や兵どもが夢の跡”（夏日草木深，功名昨日古将士，空留梦之迹）互为表里。

标题图片：银装素裹的平等院凤凰堂（平等院提供）

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