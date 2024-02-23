走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“岁暮”。

月雪（つきゆき）とのさばりけらし年の暮 ——芭蕉 岁暮回首时，醉心雪月风雅事，随性又一年 芭蕉 （创作于1686年，收录于《集句》）

日本自古以来诗歌吟咏的题材可以归纳为“雪月花”和“花鸟风月”。这首俳句从中选取了“月”和“雪”两种景物为代表，所以句中的“月雪”指的是“追求所有风雅之物”。“のさばり”的原形是“のさばる”，是表达“按照自己的意愿行动”的俗语。“けらし”则是怀着感叹之情描述过往之事。整首俳句的意思是：岁暮回首，这一年一直在追求赏月、赏雪之类的风雅之事，过得真是随心所欲啊！

补充一点，室町时代以来，在传统表演艺术“狂言”中，不顾他人、以自我为中心的角色“太郎冠者”在剧中就经常被称为“のさ者”，也就是“のさばる者”。或许芭蕉认为每日醉心风雅之事的自己就是“のさ者”，把自己看作是“太郎冠者”了吧。



狂言《簸屑》中同台演出的野村万藏（右）与野村万作兄弟。东京都涩谷区千驮谷国立能乐堂（图片：时事社）

那么，芭蕉对于如此度过的这一年是感到满意，还是在自我反省呢？他时不时在书信和俳文中流露出远离世俗、潜心修行佛道才是人生正途之意。“醉心雪月”则与此完全相反，体现出懒散度日的态度。如果从芭蕉佛道修行的志向和“随性又一年”一句中略带自嘲的语感来看，大概可以认为他是在反省自己“今年也没能走上佛道修行之路”吧。

标题图片：PIXTA

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