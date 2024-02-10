走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“年守”。

年守や乾鮭（からざけ）の太刀鱈の棒 ——蕪村 今宵守岁忙，手握干鲑为太刀，鳕鱼作大棒 芜村 （创作于1770年，收录于《明和辛卯春》）

除夕夜通宵不眠，迎接元旦的到来，这在日语里叫“年守”，即中文的“守岁”。“干鲑太刀”来源于平安时代僧侣増贺上人的典故。增贺为人厌恶名利，师傅良源升官时，他就把干鲑鱼当太刀插在腰间，骑着一头瘦牛，给师傅乘坐的牛车开路。増贺用自己怪诞的行为，对师傅接受世俗名誉进行了批判。

这首俳句在源于历史典故的荒诞“武器”之外，又加上了一个“鳕鱼棒”，大概是将“棒鳕”比作武器“大棒”吧。换而言之，芜村把“年守（守岁）”看作是防卫战，手拿正月要吃的鱼干“干鲑”和“棒鳕”，摆出了迎战的架势。“我想好好送走过去的一年，迎接正月的到来。于是我一手拿着干鲑太刀，一手拿着鳕鱼大棒。”手握构不成威胁的武器，摆出奋力一搏的姿态，实在让人忍俊不禁。

1770年春，芜村继承了师傅的别号，开始自称“夜半亭二世”。这首俳句包含着芜村自谦能力不够，但也会努力守住夜半亭这个称号的决心。

之后，芜村在给门人的信里写下了这首俳句，开玩笑地威胁弟子借钱给自己。江户时代，平时买东西都是记账，到了盂兰盆节或年末的时候再结算缴费。除夕债主们会上门讨债，但这样荒唐的武器真能击退债主吗？我们从中可以窥见芜村的性格，他在忙得不可开交的年末也不忘幽默一把。

标题图片：PIXTA

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