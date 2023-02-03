与自然共生：二十四节气在日本

“二十四节气”中的“立春”，是春天的开始，也被认为是一年之始。这段时间虽然春寒料峭，但已经能感受到春天的气息了。

二十四节气始于“立春”，在现代日历上相当于2月4日前后。日本人会在前一天迎接季节变化节点“节分”的到来。撒豆子、在门口装饰烤鲱鱼头，以祓除不祥，迎接“立春”的来临。这个季节天气依然寒冷，但仍被视为冬春交替的转折点，可以感觉到草木萌发的气息。树木枝头新芽含苞，空气冷冽，却也能隐约听到春天的脚步声了。

从东边吹来的暖风叫做“东风”。日本贺年卡上写的“新春”“初春”，其实都是“立春”还是正月元旦时留下的传统。使用“春”这个汉字的“言语文化”从飞鸟时代（593-710年）一直延续至今。从立春算起的第88天叫做“八十八夜（5月2日前后）”。如今依然是耳熟能详的词语，告知人们可以开始摘茶了。

春一番

“春一番”指的是从立春到春分，第一股从东南方向吹来的强风，一般认为是宣告春季到来的信使。春一番吹来的那一天，气温回升，风拂煦在脸上，让人感到温润。

日本树莺

听似“ho-hokekyo”般鸣叫的日本树莺，在日本被称为象征春天到来的报春鸟。“初音”指的就是日本树莺的啼声，作为春天的季语(*1)常用于俳句、和歌和茶道。日本树莺在枝头不停地跳跃歌唱，“kekyo，kekyo，kekyo”呼唤夏天的到来，叫做“树莺飞渡山谷”。

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梅花绽放

梅花又叫做“告春草”“待风草”“芳香草”。首先是白梅，形似爆米花的白花在枝头绽放，接着是红梅和绯梅盛开。不同于樱花，梅花散发出淡淡清香。如今在日本说到赏花，就是赏樱花，但在奈良时代（710-794年），提起“花”，那必然是由遣唐使从中国带回日本的“梅花”。在《万叶集》中，咏樱的诗有43首，但咏梅的却有110首之多。贵族们一边赏梅一边吟咏和歌，这样的赏花歌会，据说就是现代日本人赏樱的原型。



白梅（PIXTA）

梅花节

从2月中旬到3月下旬，各地梅林会举办梅花节。其中三大庭院之一的水户“偕乐园”中，100种3000棵梅花竞相盛放，夜晚还有灯光秀可供观赏。



水户偕乐园 梅花节灯光秀（PIXTA）

梅干

盐渍梅子晒干制成的梅干富含柠檬酸，据说有消除疲劳，强健肠胃和呼吸道的功效。梅子还有杀菌止汗的效果。

情人节

2月14日是圣瓦伦丁的殉教日。这一天是女性向男性表达爱意的日子，但赠送巧克力却是由日本巧克力厂商普及开来的日本特有的风俗。



情人节（PIXTA）

雪间草：山菜

山菜从积雪中长出新芽，也被称为雪间草。拨开积雪挖出的蜂斗菜，可谓是春天头一款山菜。略带苦味的蜂斗菜天妇罗，是春天特有的美味。



从积雪中探出头来的蜂斗菜（PIXTA）

鲱鱼

鲱鱼被称为报春鱼。福井县的地方美食“鲱鱼寿司”，可让你饱享肥美的鲱鱼。鲱鱼籽日语叫做“数之子”，作为寓意多子多孙的吉祥之物，还成为正月年饭“御节料理”中不可或缺的食材。



正月必吃的“数之子”（PIXTA）

红点鲑

在森林广布、南北纵跨3000公里的日本列岛，有着丰富的溪流、河谷、湖川资源。溪流钓虽然从马苏大马哈鱼和石川马苏大马哈鱼的产卵期10月开始的禁渔期间受到禁止，但从2月、3月起在各地解禁，钓鱼佬如过江之鲫涌来。红点鲑、马苏大马哈鱼、石川马苏大马哈鱼等河鱼无论是盐烤，还是干炸都美味无比。温一壶酒浇在烤好的红点鲑上，香味独特，被称做“骨酒”。

标题图片：红梅枝头上的绣眼鸟。黄绿色的羽毛和白色眼线非常可爱，是招人喜欢的春之使者（PIXTA）

监修：井上象英，历书作家、历法研究家、神道教师、东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在致力于演讲和撰稿活动。

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