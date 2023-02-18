与自然共生：二十四节气在日本

春季的第2个节气，顾名思义，是冰雪融化，降雨开始的时节。

相当于现代历法的2月19日前后，雪花变成雨滴，冰川开始融化。寒气渐渐消退，雨水润泽大地，催促着草木萌发。差不多该是为农事做准备的时候了。

三寒四暖

这个词语表示寒冷的天气持续三天左右后，接下来温暖天气会持续大约四天。大概以7天为一个周期，天气冷暖交替变化，一步步走进春天。

北野天满宫梅花节（2月25日）

出生于书香门第，5岁便会作和歌，学识渊博的菅原道真（845-903年），至今依然作为“学问之神”备受敬拜。菅原道真因政敌藤原时平（871-909年）的计谋而从京都左迁到福冈的太宰府（901年），两年后在失意中含恨而亡。他死后，京都闪电雷鸣，天地异变，参与流放菅原道真的人接二连三遭到灾祸。当时的人们将之认为是菅原道真的诅咒，于是把他当做天神（雷神）供奉起来，修建了太宰府天满宫（福冈）。之后，为了安抚菅原道真的亡灵，又在京都修建了北野天满宫，作为全国约1.2万座天满宫的总寺院。菅原道真酷爱梅花，供奉他的“天满宫”自然少不了种植梅花。京都北野天满宫的梅花节（2月25日）上，祭拜道路两旁会摆出很多摊点，还有古董市场，祭拜者络绎不绝。



北野天满宮 梅花节（图片：PIXTA）

奈良东大寺的修二会（3月1日-14日）

“修二会”是每年3月1日到14日举行的佛教修行活动，至今已有1200年以上的历史。忏悔平日的过错，祈愿国家安宁、五谷丰登、无病无灾。其中最为有名的是奈良东大寺举办了1250年之久的修二会，即使在战争年代也从未中断过。3月12日深夜举行“取水”仪式，从若狭（福井县）运来的清水，在进行了祈祷后变为圣水“香水”（焚香后带有香味的水）。手拿松明的“练行众”（修二会的修行僧人——译注）在木结构的二月堂堂内进行名为“达陀”的艰苦修行，挥舞着手中的松明穿过回廊。传说松明的火星溅到身上便可平安无事地度过一年，因此而吸引了大批访客，以求火花溅身，除病息灾。

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女儿节、上巳节（3月3日）

女儿节是延续自平安时代的宫中仪式，现在演变成了祈愿女孩健康成长的活动。当日会装饰女儿节人偶和桃花。3层的菱形糕点“菱饼”，红色部分是有解毒功效的栀子，白色部分是可降血压的菱角，绿色部分使用的是具有消灾之力的艾蒿。庆祝女儿节的食物有蛤蜊汤、散寿司、菱饼和白（米）酒。



散寿司和蛤蜊汤（左），菱饼和白（米）酒（右）（图片：PIXTA）

蛤蜊

女儿节和婚礼上必不可缺的蛤蜊，贝壳成对，配上别的贝壳是绝对合不上的，因此，它被当做是夫妻琴瑟和同的象征。从平安时代起，日本就有一种叫做“贝合”的游戏，给每对贝壳内画上画，打散后为它们找配对玩。冬春季的时鲜“酒蒸蛤蜊”是一道绝品美味。



贝合（左）、《源氏物语 夕颜》的图样（右）（图片：Photolibrary）

“獭祭”是什么意思？

“獭祭”一词因日本酒商标而为大家熟知，但知道其含义者出乎意外地少。这个时节，水獭开始大量捕鱼，开吃之前会将它们先排列在眼前，看上去简直就像人类摆上供品祭奉神灵或祖先似的，据说“獭祭”一词就是由此而来的。

烧荒

古代没有农药，所以烧掉荒山的枯草可以一扫害虫，草木和虫子的灰还可以成为牧草的肥料，饲养牛马。传统的烧荒活动持续了1000年以上，现今仍是奈良若草山、熊本阿苏等地的春季一景。

福寿草

象征幸福长寿的花朵。江户时代（1603-1868年）因名为“告福草”，有“招福”的吉祥寓意，所以作为装饰正月的盆花深受日本人喜爱。



福寿草（图片：PIXTA）

草莓

草莓富含维生素C，钙量也很丰富，有安神功效。虽说因地而异，但日本全国基本从1月中旬前后就开始草莓采摘了。



草莓（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历书作家、历法研究家、神道教师、东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在致力于演讲和撰稿活动。

标题图片：青森县八甲田山地狱沼的融雪（Photolibrary）

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