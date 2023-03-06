与自然共生：二十四节气在日本

此时，躲入地下冬眠的虫子和动物受到阳气的召唤，纷纷钻出地面。

阳历上“启蛰”在3月6日前后。此时，大地回暖，蛰伏于地下冬眠的虫子还有其他许许多多的动物们，纷纷破土而出。“启”是开启，“蛰”是躲起来的意思。桃花盛开，青虫羽化成蝶，一场春雨一场暖，让人们感受到了春回大地的气息。正如“启”的字义，此时正是确立目标，开始做些什么的好时机。

桃花

桃花大多在梅花花期结束的3月下旬到4月上旬盛开。原产地是中国，被认为是吉祥之花。在日本，弥生时代的遗迹中就发现有桃核。到了平安时代，女儿节要用桃花作装饰，到了江户时代（1603-1868年），改良成观赏用的“花桃”。红色、粉色、白色，一树多色的“源平花桃”、枝垂桃等，种类繁多，令人赏心悦目。

据日本最古老的史书《古事记》（712年）记载，伊邪那岐命从死者聚集的黄泉之国出逃时，扔出3个桃子赶走了邪鬼，因此桃子也被称为“驱邪果”。女儿节时，日本人用桃花做装饰，用来驱散邪气，祈祷女孩健康成长。



一树多色的“源平花桃”（图片：PIXTA）

春天的季语：山笑

在俳句和茶道文化中，“山笑”是代表春天的季语（表达特定季节的词语——译注），中国北宋的画家、诗人郭熙是以“春山澹冶而如笑”来表现的。日本人把山野里桃花和山樱绽放，树木吐翠日益繁茂的景象，比喻为大自然展露出笑颜。



被比作“展露笑颜”的春花烂漫的山林（图片：PIXTA）

东北堇菜

东北堇菜据说在日本有一百多种类，自古就是诗歌描写的对象。其中，最具代表性的是紫花堇菜，北至北海道，南至冲绳都可见。

“云游山野间，蓦然举目道边看，堇菜惹人怜”(松尾芭蕉)

（出处：《芭蕉与伊贺》）



紫花堇菜（图片：PIXTA）

木芽时

此时草木开始萌芽，所以叫做“木芽时”。温度变化剧烈，容易生病，而且也是因杉树和日本扁柏花粉飞散而导致的花粉症的高发期。建议大家可以多多食用西红柿，它含有能预防花粉症的茄红素；另外还可以多吃具有减轻过敏反应、降低压力和发汗功效的紫苏。在口罩上点几滴澳洲茶树、桉树等具有抗菌功效的芳香精油也很有效果。(*1)



杉树花粉（图片：PIXTA）

另一方面，食材“木芽”指的是山椒的新芽。碾碎后可与新春的竹笋凉拌。实际上，它是日料中的香辛调味料的代表，山椒粉也是吃酱汁烤鳗鱼时的必备。形容个子小却卓有才干、秉性正直时，日语会说“山椒粒小也辣人”。



白味噌加捣碎的“木芽”拌早笋（图片：PIXTA）

奈良春日祭（3月13日）

已入选世界遗产的春日大社举办的春日祭，据传可追溯到平安时代849年。春日大社是天皇家参拜的祭拜天皇家的神社。举办春日祭时，天皇会派特使到神社代行典仪，祈愿国泰民安。



春日大社本殿（图片：PIXTA）

白色情人节（3月14日）

情人节时收到巧克力等礼物的男性，在1个月后的3月14日需要还礼。这一天叫白色情人节，是日本特有的节日。也有一说，认为这个节日的来源是日本糖果行业在这一天搞商业促销，提倡男性回赠女性糖果。



（图片：PIXTA）

春季时蔬

这段时间，名字里冠有“春”字的新鲜蔬菜，比如春卷心菜和春豌豆等，相继出现在超市货架上。早春的新洋葱甘甜美味，据说能促进血液循环。做成洋葱汤、洋葱丝色拉等也都很好吃。让你的味蕾也跟上春天的脚步，来一饱口福吧。



新洋葱丝色拉（图片：PIXTA）

蓝点马鲛鱼

蓝点马鲛鱼在日语里写作“䲠”，意如其形，是春天的鱼。在日本，蓝点马鲛自古就是吉祥的鱼，在庆祝节日或喜事时都会吃它。生鱼片、烧烤、炖煮、做汤均可。蓝点马鲛含有清洁血液的二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA），是最适合用于强身健体的健康食材。



蓝点马鲛鱼（左）和涂了白味噌的西京烤鱼（右）（图片：PIXTA）

山野菜

九眼独活（土当归）、紫萁、蕨菜等山野菜开始摆上店头。山野菜的苦味是春季独有的味道。做成天妇罗，或焯水后凉拌都很美味。据说中医认为它们有养心活血的功效。



从左到右依次是荚果蕨、蕨菜、辽东楤木芽、圆叶玉簪芽（图片：PIXTA）

兼修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师、东北福祉大学特任讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：农田里蹦出一只小青蛙（PIXTA）

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