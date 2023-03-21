与自然共生：二十四节气在日本

天气渐暖，我们的身体已经感觉到了春天的到来。“春分”这一天，太阳从正东方升起，从正西方落下，昼夜基本等长。

春分是二十四节气中的一大节气，通常在新历3月21日前后，这一天是日本全国性的节日。太阳从正东方升起，从正西方落下，昼夜基本等长。从这一天起，白昼慢慢变长。在使用伊朗历（波斯历）的中亚诸国，如伊朗、阿富汗、土耳其、叙利亚等，人们在3月21日庆贺新年的到来，这一天被称作“诺鲁兹（Nowruz）”。

春季彼岸节

日本人在彼岸节会举行供养祖先的佛教仪式。佛教认为西方有佛陀和菩萨居住的净土，有开悟的世界“彼岸”。在日本，人们把太阳沉入正西方的春分和秋分视为世人离极乐净土最近的日子，因而举行供养仪式。据传，“彼岸供养”始于平安时代（794-1185年），是日本独有的习俗，印度和中国都没有。

春季彼岸节为期七天，以春分当天为“中日”（中间那天），前后各三天。首日叫“彼岸入”，末日叫“彼岸明”，其间还会举行“农事始神祭”等仪式。正如“寒暑都止于彼岸”所说的，过了春季彼岸节，天气就开始暖和起来了。



日本人有在彼岸期间扫墓的习俗（图片：PIXTA）

从春季彼岸节到牡丹花盛开的季节，日本人要吃一种有代表性的日式糕点——牡丹饼。人们把牡丹饼供奉在墓前或佛坛前，祈求五谷丰登。牡丹饼使用红豆沙、大米（糯米和粳米）、白砂糖制成。一模一样的糕点，到了胡枝子（萩）绽放的秋天则被称作“萩饼”。



春天叫“牡丹饼”，秋天则叫“萩饼”（图片：PIXTA）

樱花

到了樱花要盛开的时节，相关消息日日见诸媒体。“花见”（赏花）始于奈良时代，当时是赏梅花，从平安时代起变成了赏樱花。在平安初期的《古今和歌集》中，咏樱的和歌有70首，大大超过了咏梅的和歌数量（18首）。据记载，日本最早的赏樱活动是812年嵯峨天皇操办的“花宴之节”。自831年后，赏樱花就成了天皇每年都会举行的节庆仪式了。(*1)

如今，说起樱花，八九成都是江户时代末期出现的染井吉野。但在那以前，以山间绽放的山樱为首，樱花品种约有400多种(*2)。染井吉野本是克隆的品种，因此同一地区，花开花落的时间基本相同。而山樱等野生品种，由于不同株的基因均不相同，所以花形各异，花期参差。



从左上起，按顺时针方向依次为染井吉野、山樱、江户彼岸樱、寒绯樱（图片：PIXTA）

日本代表性的赏樱胜地

吉野山如今依然有以白山樱为主的约200种、3万株山樱，每年绽放。下千本、中千本、上千本、奥千本，从低到高，不同海拔的山樱在不同时间段次第盛开，让人大饱眼福。1594年，权倾天下的丰臣秀吉举办了“吉野花见”。他率德川家康等武将、茶人、连歌师等共5000人来到吉野山，连开了五天的赏花宴。当时的盛况被记录在了《丰公吉野花见图屏风》（重要文化遗产）等作品中。



奈良吉野山中千本的山樱（图片：PIXTA）

财年更替

日本的学校和企业一般在3月31日结束上一个财年，在4月1日迎来下一个财年。这一制度始于明治时代（1868-1912年），目的是统一会计年度。

《枕草子》：春天最美是黎明

黎明是指天亮前天空露出鱼肚白的时候。平安时代中期的女歌人清少纳言（966-1025年）的随笔《枕草子》，开篇就是对春的描写。

“春天最美是黎明。东方一点儿一点儿泛着鱼肚色的天空，染上微微的红晕，飘着红紫红紫的彩云。”



（图片：PIXTA）

麻雀

这个季节，麻雀开始在人家廊下、屋檐下筑巢。麻雀自古就是日本人熟悉并亲近的鸟类。民间传说《麻雀之国》《断舌麻雀》，童谣《麻雀学校》等都有它们的身影。



麻雀母子（图片：PIXTA）

日本辛夷和紫玉兰

3月中旬到4月中旬，白色的日本辛夷花盛开。其英文名“Magnolia Kobus”和学名的种小名“Kobus”均直接取自日本名的读音“Kobushi”。因其自古有指导农事的作用，又称“田打樱”，意指日本辛夷一开花，就差不多要开始翻土（耕田），准备插秧了。比日本辛夷花稍大些的白玉兰和紫玉兰也在这段时间开始绽放。



日本辛夷（左）和紫玉兰（右）（图片：PIXTA）

樱饼

樱饼是春季才有的日式糕点。据说最早开始售卖的是江户时代东京向岛长命寺门前的茶摊。以面粉皮裹馅是关东风格，而关西风格则是把馅塞入道明寺粉做的面饼里。不管哪种风格，樱饼外面都会卷上一张盐渍的樱花叶，散发出淡淡的樱花香味。



不同地区风格的樱饼，图左为关东，图右为关西（图片：PIXTA）

吉祥鱼真鲷

说起“樱鲷”，指的是这个时期为了产卵而来到内海浅滩的真鲷。自古以来，日本人用来庆祝节日或喜事的鱼——“有头有尾的整条鱼”指的就是鲷鱼。春天是吃鲷鱼的季节，但秋天也有“红叶鲷”。一般来说，长到40-50厘米的鲷鱼正适合吃，无论是做生鱼片、烧烤、炖煮，还是煲汤，都美味无比。



（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师，东北福祉大学特任讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿等活动。

标题图片：埼玉县权现堂的樱堤上，樱花和油菜花在春光中盛放（PIXTA）

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