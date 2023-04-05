与自然共生：二十四节气在日本

春风送暖，和煦的阳光普照大地，自然界万物复苏，处处洋溢着勃勃生机。又到了春光明媚的时节——清明。

清明时节，春光明媚，和煦的阳光普照大地，万物复苏，气清景明。讲解历法的书籍《历便览》成书于江户时代中期（1787年），里面出现了“清净明洁（万事万物都清净明亮）”一词，简而言之，即为“清明”。清明时节始于公历4月5日左右。樱花、玉兰花、大花四照花次第盛开，野鸟啼鸣，清风拂面，生机勃勃的季节到来。

本文介绍公历4月5日前后到19日日本的自然风情。

花筏

池塘或河面上樱花落英缤纷，将这一景象比喻为“筏”，故名“花筏”，俳句和茶道中常用作晚春的季语。东京的千鸟渊和青森县弘前公园外护城河的花筏尤为著名。



弘前公园外护城河樱花节的花筏（图片：PIXTA）

大花四照花

1912年，当时的东京市向美国华盛顿特区赠送了樱花树苗，对方回赠以大花四照花。东京日比谷公园种植的北美产大花四照花在日本全国推广，与樱花交替盛开。



大花四照花（图片：PIXTA）

花祭（灌佛会）：释迦牟尼生日（4月8日）

“灌佛会”是为了庆祝释迦牟尼诞辰而举办的节日。寺庙的水盘里放置一尊小型释迦牟尼像并饰以花卉，参拜者用“甘茶”浴佛。如今称作“花祭”。（佛诞日为农历4月8日，随着公历的普及，后将日期改为公历4月8日——译注）



庆祝释迦牟尼佛诞辰的“花祭”（图片：PIXTA）

赶海

平坦的浅滩上，大潮之日退潮后，用耙子可挖出花蛤或文蛤等贝类。晴空万里的日子，很多人都喜欢举家去赶海。

这段时期也是一年之中白天退潮幅度渐大的时节，适合赶海。花蛤春秋都应季，肉质饱满，鲜美无比。可以做成各种美食，如酒蒸、味噌汤、煲仔饭、蛤蜊意面等。食用前不要忘记用盐水浸泡使其吐沙，以免硌牙。



亲子赶海之乐（左）（图片：Photolibrary），蛤蜊意面（图片：PIXTA）

初鲣

生吃鲣鱼的习惯相传始于江户时代。一年有两季可以吃到鲣鱼，分别是春末夏初的初鲣和秋季的回鲣。初鲣口味清爽，用大火快速炙烤带皮的那一面，做成表皮微熟的生鱼片，吃起来非常美味。也有说法认为，这种将表皮烤至微熟的烹饪方法是为了预防食物中毒。鲣鱼干刨出的柴鱼片是日本料理不可缺少的汤底食材。



鲣鱼（左），鲣鱼炙烤生鱼片加蒜片、香葱等佐料调味（图片：PXITA）

燕子远渡重洋归来

每到4月左右，燕子就会从遥远的南国远渡重洋归来。它们为了避开天敌的威胁，选择在人家屋檐下筑巢。人们一直认为燕子在家里屋檐下筑巢是一件很吉利的事情，把它当作生意兴旺发达、子孙后代繁荣昌盛的象征。



燕子育雏（图片：PIXTA）

蒲公英

蒲公英生命力顽强，在水泥缝里都会开花，有日本本土种和外来种两个品种。本土种的授粉需要蜜蜂等昆虫做媒，只在3到5月开花。



日本本土种蒲公英（图片：PIXTA）

初虹

初虹是指立春之后首次出现的春日彩虹。“虹”是夏天的季语，而“初虹”是晚春的季语。



神奈川县横滨港未来区的彩虹（图片：PIXTA）

芦笋和独活

此时正值野菜独活和芦笋最鲜美的季节。人工种植的独活从江户时代起就是传统蔬菜。芽头可以做成天妇罗，茎部可以做甜辣口味的炒独活丝，还可以焯水后用芥末、醋和味噌凉拌，非常美味。

芦笋有绿色、白色、紫色等颜色，令人赏心悦目，富含有助于恢复疲劳的芦笋酸。(*1)



野菜独活（左）和三色芦笋（图片：PIXTA）

萤火鱿

一种鱿鱼，体内长有发光器，能发出蓝光，体长5到7厘米。生息在200到600米的深海，产卵后随波浪搁浅在海滩上，这种现象被称作“萤火鱿投身（自尽）”。1到5月间，在富山湾可以看到大批萤火鱿来到海岸附近，点亮夜晚的海岸，“萤火鱿群游海面”的这一景观被指定为国家特别天然纪念物。虽然肉质紧实，但口感柔软香甜。生吃、用酱油腌制或煮食都很美味。



富山湾“萤火鱿投身”（左），萤火鱿鱼生（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师，东北福祉大学特任讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿等活动。

标题图片：蒲公英和瓢虫

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