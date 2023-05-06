与自然共生：二十四节气在日本

立夏后，就进入了历法上的夏天。新绿日渐繁茂，阳光愈发刺眼，夏日的气息越来越浓。

从二十四节气的“立夏”起，历法上的夏天便开始了。公历相当于5月6日前后，一直到立秋（8月8日）的前一天，都是夏季。虽然离夏天正式到来还有些时日，但万物开始展现蓬勃生机，新绿也愈发葱茏。户外游玩的季节到来。

熏风

立夏时节，天气大多晴暖舒适。这一时期清风拂面，称作“熏风”，在俳句中用作初夏的季语。我们在森林浴时闻到的芳香，其实是一种名为“芬多精”的挥发性物质，据说有抗菌作用。洒落在枝头的雨水叫若叶雨、绿雨、青雨。

杜鹃鸟

宣告初夏到来的杜鹃鸟出现在《万叶集》《古今和歌集》和《新古今和歌集》等众多诗集中。汉字可写作“时鸟”“杜鹃”“郭公”“不如归”等，每年听到的第一声杜鹃啼鸣，日本人用季语“忍音”来表示。

日本第一本俳句杂志《杜鹃鸟》1897年由正冈子规的门生柳原极堂（1867-1957年）创刊。在子规、高滨虚子等人的努力下发刊至今，也因夏目漱石在此发表了《我是猫》《少爷》等作品而闻名。

江户时代后期（1821-1841年）的随笔集《甲子夜话》中记录了面对不啼鸣的杜鹃，不同性格的战国武将表现出的不同态度。

时鸟不鸣，则杀之。（织田信长）

杜鹃不鸣，则使其鸣。（丰臣秀吉）

郭公不鸣，则待其鸣。（德川家康）

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岐阜县长良川的“鹈饲”（5月11日-10月15日）

夜里在河面上燃起篝火，驱使驯养的鸬鹚捕鱼，这种传统的捕鱼法叫“鹈饲”。长良川的鹈饲从1300年前的奈良时代起一直延续至今，是国家重要无形民族文化遗产。利用鸬鹚捕鱼后不做咀嚼直接吞咽的习性，渔夫在鸬鹚脖子上套上绳子以防其吞咽，然后把它们放到河上捕鱼，再使其吐出喉囊里的香鱼。

从这天起一直到10月15日，禁渔期解除。长良川的“鹈匠”（用鸬鹚捕鱼的渔夫——译注）是供职于宫内厅（处理日本皇室成员事务的政府机关——译注）的国家公务员，他们将捕到的香鱼进献给宫内厅。



长良川的鹈饲（左）、鸬鹚（图片：PIXTA）

爱鸟周（5月10日-16日）

每年5月10日到16日是法定的“爱鸟周”，目的在于保护野鸟。鸟类自古就通过日常生活，对日本人感性的形成产生巨大影响。

东京浅草的三社祭

东京浅草神社每年例行举办盛大仪式“三社祭”，是东京三大祭之一。据传始于1312年，在5月第三周的周五、周六和周日举行，由一群身穿“法披”（一种日式短外衣——译注）的男女抬着一百多座神舆在街道中缓步游行。第一天举行本社神舆“御灵入”的仪式，第二天是三社祭的仪式，最后一天则抬着3座神舆在城里巡游。看点在雷门前，门上悬挂的巨型灯笼被收起，神舆在响彻天际的号子声中向正殿缓缓前行。



浅草三社祭。雷门的大灯笼被收起，神舆穿过雷门向正殿而去（图片：PIXTA）

京都葵祭（5月15日）

葵祭是京都的下鸭神社和上贺茂神社举行的祭典，为京都三大祭之一。据说起源于钦明天皇在位期间（540-571年），当时遭遇严重灾荒，饥荒瘟疫流行，因此举行了祭礼。镰仓、室町时代一度荒废，江户时代元禄年间再度兴起。因竹帘和牛车均饰以葵叶而命名为“葵祭”。15日的游行队伍由500多人组成，均作平安时代贵族装扮，从京都御苑出发，缓步行进至上贺茂神社，全程约8公里。



平安时代装束的游行队列“葵祭”，宣告初夏到来。过去是由未婚的内亲王“斋王”到贺茂社主持仪式，现在则改为“斋王代”，由推选出的普通女性“代理斋王”，届时身着“十二单衣”盛装登场（2018年5月15日，时事社）

母亲节

5月的第二个周日是母亲节。20世纪初，美国女性在教堂里摆放白色康乃馨纪念亡母的习俗传到了日本。日本一般送红色康乃馨，但最近越来越多的人选择自己喜欢的颜色送给妈妈。



母亲节送红色康乃馨给妈妈（图片：PIXTA）

竹笋

竹笋在日语里写作“筍”。生长速度快，转瞬间成竹，所以享受竹笋美味的时间有限。挖出的笋要趁新鲜吃，时间长了会发涩。可做成天妇罗、煲仔饭、“若竹煮”（嫩笋炖煮裙带菜——译注）、笋汤、烤笋等，吃法多样。



竹笋（左）和煲仔饭（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师，东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：初夏的绿色枫叶（日本网）

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