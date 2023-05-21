与自然共生：二十四节气在日本

小满时节，草木开始繁茂，天地间能量充盈，万物生长。

进入小满时节，麦穗初齐，颗粒逐渐饱满，公历相当于5月21日前后。这一时期农民能感觉到农作物茁壮成长，小有满足，故称“小满”。

东方鸢尾、燕子花、花菖蒲

5月到6月是欣赏东方鸢尾、燕子花和花菖蒲的季节。这几种花的花型相似，但可从花瓣区分，花瓣上有网纹的是东方鸢尾，有白色筋脉的是燕子花，有黄色斑点的则是花菖蒲。日本人5月5日端午节（儿童节）装饰的是花菖蒲。东京的根津美术馆每年都会在花园里的燕子花盛开时展出《燕子花图屏风》，这是尾形光琳的画作，被日本政府指定为“国宝”。



有网纹的东方鸢尾（图片：PIXTA）



有白色筋脉的是燕子花（图片：PIXTA）



有黄色斑点的是花菖蒲（图片：PIXTA）

红花

红色最早就来自红花，但花朵本身的颜色却是黄色的。据《万叶集》和《源氏物语》记载，日本人从平安时代起便开始种植红花并用作染料。如今山形县也盛产红花，吉卜力电影《儿时的点点滴滴》，就讲述了山形县红花农户的故事。红花是口红、腮红等化妆品的原料之一。用“红花”这种染料多次浸染后，就能呈现出鲜艳的红色。



用作染料的红花（图片：PIXTA）



红花染（图片：PIXTA）

东京汤岛天满宫的天神祭（5月25日）

东京的汤岛天满宫每年都会举行例行大祭“天神祭”。因供奉的神主是学问之神菅原道真，所以每到考试季，前来祈祷考试通过的学生络绎不绝。



汤岛天神例行大祭（2019年）（图片：PIXTA）

“御给桑”仪式

小满时节，刚孵化出的蚕宝宝开始进食桑叶。雅子皇后会在皇居内红叶山的养蚕所主持“御给桑”仪式，亲自给蚕宝宝喂食桑叶。用蚕茧缫丝后得到的生丝织成丝织品，在宫中仪式和祭祀中使用。



给蚕宝宝喂食桑叶的雅子皇后（图片：宫内厅）

插秧

开始插秧时举行的迎神仪式叫做“早降”（saori）。“sa”指的是田地之神，意为神从天降。有些地方举行的仪式叫“御田祭”，煮红豆糯米饭以祈祷五谷丰登、无病无灾。



插秧（图片：PIXTA）

“走梅雨”

正式入梅前，有数日连续降雨，日语中叫做“走梅雨”。气象厅有关入梅的通知会从南部开始播报。

大山雀

日本全国可见的大山雀进入繁殖期。外形特征是黑脸白颊，腹部有一条黑纹从喉部一直贯穿到尾端。初夏产卵繁育后代。

视频请看Youtube

世界禁烟日（5月31日）



（图片：PIXTA）

世界卫生组织（WHO）1988年将每年的5月31日定为世界禁烟日。日本则规定世界禁烟日开始前的一周为“禁烟周”，宣传香烟与健康的正确知识。

制服换装

日本的制服一般是6月和10月换装，这一习惯是从明治政府让公务员和学生穿西式制服开始的。如今学校和部分企业依然从6月起换成夏装，10月起换成冬装。



夏装（左），冬装（图片：PIXTA）

蚕豆

因豆荚朝着天空生长，日语中称“空豆”。也因豆荚里面看起来像蚕茧，所以也写作“蚕豆”。不易保鲜，购买后应尽早烹饪。可以用盐水煮，烤蚕豆也让人难以割舍。做沙拉、汤、天妇罗、意面时都可加入这缕春天的清香。香川县的乡土料理“酱油豆”是把炒过的干蚕豆趁热放入用酱油、白糖、辣椒拌好的调味汁中浸泡入味而成。因为是炒过的，所以和煮过的豆子不同，特点是一咬即碎。



蚕豆（图片：PIXTA）

章鱼

有些地方正值真蛸（章鱼的一个品种——译注）上市的季节。在日本，成书于奈良时代的《出云风土记》中就记载了它的名字，可见章鱼自古就为日本人所喜爱，但在国外却被称为“恶魔鱼”，受到很多民族的厌弃。江户时代还将女性喜欢吃的食物编成了顺口溜——“红薯、章鱼和倭瓜”，里面也提到了章鱼。章鱼可做成刺身、油炸章鱼、醋腌章鱼、章鱼烧等，是日本人餐桌上的常见食材。



煮章鱼（左）、章鱼刺身（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师，东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：在熏风中摇曳的麦穗（PIXTA）

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