与自然共生：二十四节气在日本

夏至是一年中白昼最长的一天，东京的日照时间比冬至大约长5个小时。

北半球迎来了夏至，这是一年中白昼最长、黑夜最短的一天。2023年的夏至是6月21日。夏至来临时，太阳运行到正南方的高度是一年中最高的，日影也最短。夏天终于正式到来了。

位于三重县伊势市的二见兴玉神社会在夏至前夜举行“夏至祭”。太阳从并立于伊势湾的夫妻岩正中间升起，人们沐浴着朝阳走入海中净化身体。

烛光夜（Candle night）

“百万人的烛光夜”活动始于2003年的夏至。倡导人们在夏至和冬至晚8点到10点间，响应“关上灯，享受夜晚慢生活”的口号，度过两个小时的悠闲时光。许多企业、团体和个人都积极参与。

在这段时间内，就连东京塔也会熄灯。位于东京芝公园的增上寺会从大殿前的台阶起沿参拜道路摆放蜡烛。一共有17种颜色1690根蜡烛，代表联合国17个可持续发展目标（SDGs）和169个子目标。



东京芝公园增上寺的烛光夜（图片：PIXTA）

半夏生

从夏至（6月21日前后）算起第11天的7月2日左右起，到七夕（7月7日）的5天时间叫做“半夏生”，此时正值梅雨高峰期。传言半夏生期间会有灾祸发生，所以农户会注意赶在半夏生之前完成插秧作业。

三白草在这段时间开花，顶端的叶片会变白，就像被人拿白颜料刷过一遍，因此也叫“半化妆”（与“半夏生”“三白草”的日语读音相同——译注）。花季结束后，白色部分会转绿。



三白草（图片：PIXTA）

樱桃

樱桃被誉为“红宝石”，是蔷薇科水果，和草莓、枇杷、梅子属于同一科。6月到7月应季。据传1868年德国人在北海道种下6棵苗木，由此开启了日本樱桃种植史。山形县产量居日本首位，占全国的七成。东根市佐藤荣助的改良品种“佐藤锦”甜度高，酸度适中，享有极高人气。



樱桃“佐藤锦”（图片：PIXTA）

冲绳的“慰灵日”（6月23日）

6月23日是冲绳的“慰灵日”，悼念太平洋战争末期冲绳战役中的20万死者。冲绳战役中日军有组织的战斗正值这一天结束，每年的6月23日，丝满市和平祈念公园都会举行“冲绳全体战殁者追悼仪式”。公园内的“和平基石”上不论国籍，刻着所有在冲绳战役中丧生者的名字。这一天是祭奠亡灵、祈愿和平的日子，冲绳县把这一天定为法定节假日。



“和平基石”前双手合十的男子。2020年6月23日，冲绳县丝满市的和平祈念公园（图片：时事社）

夏越祓（6月30日）

每年6月和12月末举行的“大祓”是一项神事活动，祓除世人无意中犯下的错误和沾染的污秽。上半年最后一天的神事活动叫做“夏越祓”。许多神社都会用茅草等植物编成一个被称作“茅轮”的大茅草圈，设置在神社内，只要在夏天前穿过“茅轮”，即可祓除污秽，祈祷无病无灾。



6月30日神社举行穿草环活动，神奈川县森户神社（图片：nippon.com 日本网）

富士山开山（7月1日）

7月1日是神山富士山山梨县一侧的登山道吉田路线开放的日子。日本自古就盛行山岳信仰，平时是不得随意进入神山的，只有夏季固定的期限内允许出于信仰目的登山，这便是“开山”的起源。这一天，从开车可至的5合目到山顶的路线对外开放。富士山运营方也会配合这天开放山林小屋，开设救护所。



登山者迎来开山日，登顶仰望壮丽的日出景象。7月1日，富士山山顶（图片：时事社）

水无月

阴历6月大致相当于阳历6月下旬到8月上旬，这段时期日本有个传统名称叫“水无月”。同名的日式糕点“水无月”发祥于京都。白色米糕上放赤小豆，切成三角形分食。据传平安时代（794-1185年），宫中在这段闷热的时期会食用保存在冰窖里的冰块消暑，平民却无福消受，于是便模仿冰块制作了糕点“水无月”，希望带来一丝凉意。京都至今依然有6月30日吃“水无月”的习俗。



水无月（图片：PIXTA）

日式凉粉

日式凉粉用一种名为“石花菜”的海藻制成，是日本特有的食物，据传平安时代就已经开始食用。将石花菜煮化后制成琼脂，降温凝固后，再用一种叫“天突”的专用器具挤压成细丝。清凉爽口，最适合酷热天气食欲下降时食用。不同地区食用方法不同，可以用三杯醋、酱油醋或红糖糖浆调味。



用“天突”把寒天挤压成细丝（图片：PIXTA）



日式凉粉（图片：PIXTA）

间八鱼（高体鰤）

间八鱼是鰤鱼家族中个头最大的，能长到1.5米。肉质肥厚，口感香醇浓郁，最适合制成生鱼片。做成间八鱼盖饭、照烧间八、红烧鱼杂、生拌薄鱼片等也美味绝伦。



间八（PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师，东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：夏至日，夫妻岩上空旭日东升（PIXTA）

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