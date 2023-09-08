与自然共生：二十四节气在日本

白露时节，秋意渐浓。空气中的水汽遇冷后凝结成露珠，远远看去像是罩上了一层白色。

昼夜温差加大，水土湿气凝而为露，故名“白露”。在公历的9月8日前后交节。虽然暑气尚在，却也开始感到了秋天的气息。

9月在日本被称为“长月”。过了夏至，进入9月后，会忽然感觉夜晚变长，所以叫“夜长月”，后简称“长月”。

9月8日到22日前后为白露。

重阳节（9月9日）

重阳节是日本五大传统节日之一，也叫“菊花节”，是祈求长寿的日子。在中国的阴阳五行说中，奇数为阳，是吉利的数字，而阳数之极为九，9月9日为两九相重之日，故名“重阳”。时间相当于公历的10月中旬，正是菊花争奇斗艳的时节。中国人认为菊花能驱邪，是长生不老的灵药，所以在日本的平安时代，重阳节这天宫里会装饰菊花，将花瓣放到酒里，并诵读诗歌，人们在享乐的同时祈祷无病无灾。到了江户时代，重阳节要吃板栗饭，饮菊花酒，这种习俗逐渐在普通百姓的生活中固定下来。



重阳节的传统饮食——板栗饭和菊花酒（图片：PIXTA）

敬老日（9月的第3个周一）

敬老日是日本特有的节日。对年长者表示敬意，祝愿其福寿绵长。敬老日起源于1947年9月15日兵库县野间谷村（现在的多可町）举办的敬老会，当时将这一天定为“长者日”。此后于1966年改为“敬老日”，成为国家法定节假日。

秋明菊

原产于中国。从名字看我们会误以为是菊科植物，但实际上属于毛茛科。英文名是Japanese Anemone，可见跟银莲花相似。



秋明菊（图片：PIXTA）

鹤冈八幡宫的例行大祭（9月14-16日）

1063年，源赖义将京都石清水八幡宫的分社请到镰仓由比滨祭拜，由此创建了鹤岗八幡宫（神奈川县镰仓市）。之后，源赖朝将神社移到现址，当作镰仓幕府的大本营。镰仓时代的史书《吾妻镜》中记载，1187年8月15日举行了放生会（基于佛教思想，将捕获的野生动物放归原处，告诫人们不可杀生的仪式）和流镝马神事，后成为鹤冈八幡宫的例行大祭，延续了800多年。9月16日举行的流镝马神事由弓箭手扮成武士，骑在奔驰的骏马上瞄准箭靶射箭。据说，过去曾藉这种活动方式来集结兵力。



鹤冈八幡宫举行的流镝马神事（图片：共同通信images)

鹡鸰

二十四节气又细分为“七十二候”，其中9月13日左右为“鹡鸰鸣”，所以一般认为鹡鸰是入秋后开始鸣叫的鸟，但其实它的鸣叫声全年都能听到。鹡鸰在地面上行走时尾巴上下摆动，看似在敲打地面，日本人称其为“敲石雀”，但在中国，它又名为“点水雀”。据神话记载，创造了日本列岛的伊邪那岐和伊邪那美夫妻二人就是在鹡鸰的教导下懂得如何繁衍子孙后代的，所以鹡鸰在日本是多子多孙的象征。



白鹡鸰（图片：PIXTA）

海带

相传日本人从绳文时代开始就食用海带，奈良时代的文献中已有记载。海带是日式高汤不可或缺的原料，是日本料理鲜味的来源。海带鲜味的成分是谷氨酸，这是1908年东京帝国大学教授池田菊苗发现的。海带有天然和养殖之分，九成以上产量来自北海道。夏秋季节收获，晒干后即可上市。



刚捞起来的海带（左）和晒干后销售的海带（图片：PIXTA）

茄子

日本有一则谚语：“秋茄子别给儿媳妇吃。”一种解释是茄子性凉，吃了容易体寒；另一种说法是秋天的茄子太美味，舍不得给儿媳妇吃。茄子烹饪方式多样，烧烤、水煮、油炸、腌制均可。品种也很多，有圆茄子、长茄子、水茄子（日本一种可生吃的圆茄子——译注）等，各地都有各具特色的地方菜。



烤茄子（图片：PIXTA）

梨

在中国，梨被称为“百果之宗”（水果之王），受到人们的珍爱。日本市场上销售的梨分为日本梨、西洋梨和中国梨等品种。日本梨的卖点是爽脆甘甜，水分充足。富含柠檬酸和天冬氨酸等有助于恢复疲劳的成分和食物纤维，也能有效预防夏乏。



梨（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师，东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：沾满朝露的稻穗（PIXTA）

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