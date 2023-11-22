与自然共生：二十四节气在日本

日本北部开始雪花纷飞。人们拿出大衣，备好取暖设备，着手准备过冬了。

开始降雪的节气为“小雪”，时间为公历的11月22日前后。天气图开始呈现出西高东低的典型冬季型气压分布模式。平原地区，银杏和枫树等落叶树的叶片随风飞舞，将大地点缀得五彩斑斓。

12月在传统和历月份中的名称为“师走”。有说法认为年末举办佛事活动时需要诵经，所以僧侣（师僧）来回奔忙，故名“师走”。

风花

晴朗的初冬之日，阵阵寒风中雨雪飘零，或是雪花在风中像花瓣一样漫天飞舞，这种景象日语中叫“风花”，是冬季的季语。



山毛榉林中飞舞的“风花”（图片：PIXTA）

新尝祭和勤劳感谢日（11月23日）

新尝祭是祈祷来年五谷丰登的仪式，天皇将当年新收割的谷物供奉给神灵，感谢神灵的恩赐后再亲自品尝。每年到了这一天，从宫中到各地神社都会举行新尝祭的仪式。

新尝祭从前是在冬至（12月22日）前后举行，1872年采用阳历后，就固定在11月23日，1948年以后改为“勤劳感谢日”，成为国民节日。



东京明治神宫的新尝祭，供奉着当年收获的农产品（图片：PIXTA）

和食日（11月24日）

和食文化国民会议采用谐音的方式，即“好的（11）日本（2）饮食（4）”，将11月24日定为“和食日”。2013年12月，以“和食——日本人的传统饮食文化”为题的项目被列入联合国教科文组织的非物质文化遗产名录。其中列举了和食的四大特征：①多样化的新鲜食材，珍视食材特有的味道；②营养均衡，有益于保证以三菜一汤为基础的健康饮食习惯；③表现自然之美和四季变迁，享受季节感；④与传统节庆密切结合。



三菜一汤的和食（图片：PIXTA）

鸳鸯

日语中有一个词叫“鸳鸯夫妇”，可见鸳鸯自古就象征着夫妻恩爱。从冬天到初夏是鸳鸯的繁殖期，此时雄鸟身上长出彩色的羽毛，完成华丽变身。雄鸟艳丽，雌鸟朴素。但在其他时候，雌雄外观都一样。它们如胶似漆的时间很短，雌鸟产卵后，雄鸟不负责育雏，而是去另觅新欢。不过，产卵前雄鸟会在雌鸟附近守护，防止其他雄鸟来犯。据说就是因为这种习性，鸳鸯才成了夫妻恩爱的象征。



鸳鸯（图片：PIXTA）

秩父夜祭（12月2日、3日）

秩父神社坐落在埼玉县西部的秩父市，这里举行的例行大祭与京都的祇园祭、歧阜县的飞驒高山祭并称“日本三大曳山祭”（“曳山”为节庆活动中的彩车——译注）。12月2日是前夜的小型庙会“宵宫”，3日是大祭。

秩父夜祭有300多年历史，据记载，这个节日早在江户时代的宽文年间（1661-1673年）就已经存在。包括两座“笠矛”和四座“屋台”在内，多台彩车（国家重要有形民俗文化遗产）在市内巡游。有“秩父歌舞伎”之称的当地戏剧表演、“曳舞”及秩父神社神乐作为“秩父祭屋台活动与神乐”，被指定为国家重要无形民俗文化遗产。仪式高潮燃放的烟火也是一大看点。



秩父夜祭的彩车和烟火（图片：PIXTA）

暖宝宝

从平安时代末期到江户时代，日本人用地炉或篝火把石头加热，用丝绵或布料包裹起来做成“温石”，放入怀中取暖。现代的暖宝宝大小和用途多样，有一次性暖宝宝和粘贴式暖宝宝等。



一次性暖宝宝（图片：PIXTA）

贺年卡和丧中明信片

贺年卡的历史要追溯到平安时代。汉文学者藤原明衡（987-1066年）在平安时代后期留下了若干贺年卡的范文。战国时代的武将们写下的新年贺词流传下来，飞脚制度（靠人力以接力的形式快速传递信件和包裹的制度——译注）发达的江户时代，有许多写有贺年词的书信保留至今。最近，利用SNS或发信息等方式祝贺新年的人多起来，所以贺年卡的发行数量不断减少，人们与贺年卡越来越疏离了。

比贺年卡更早准备的是丧中明信片。如果有亲人不幸去世，就要通知对方今年不发贺年卡。一般认为符合礼节的做法是11月到12月上旬寄出。



贺年卡（左）、丧中明信片（图片：PIXTA）

结红果的吉利植物

快到正月时，店里开始摆上结鲜艳红果的植物。红色果实在冬季萧瑟的景象中格外引人注目，象征着富贵繁荣，被视为吉祥之物。按照果实多寡排列，依次是南天竹（南天/日文名，下同）、朱砂根（万两）、草珊瑚（千两）、百两金（百两）、紫金牛（十两）、虎刺（一两）等。紫金牛在《万叶集》里也以“山橘”之名写入和歌，自古就受日本人喜爱。这些植物在正月都可以用作装饰。



南天竹（南天）（左）、朱砂根（万两）（图片：PIXTA）



草珊瑚（千两）（左）、百两金（百两）（图片：PIXTA）



紫金牛（十两）（左）、虎刺（一两）（图片：PIXTA）

橘子（温州蜜柑）

橘子在日语中叫“蜜柑”，日本人所说的“蜜柑”指的是皮软好剥的“温州蜜柑”，是江户初期从中国传入的种子偶然长出来的。在国外被称为“Satsuma”“Mikan”，很受欢迎。据传在明治时代初期，来日的美国大使馆员工的妻子在萨摩国（鹿儿岛县）获得了温州蜜柑的幼苗并寄回了美国，用“萨摩”的日文发音命名为“Satsuma”。橘子富含维生素C，橘络和果肉囊衣富含可强健毛细血管的维生素P。橙色部分所含成分是β-隐黄素，因具有抗癌功效而受到关注。



蜜柑（图片：PIXTA）

鳕鱼

日本近海捕捞较多的是大头鳕和黄线狭鳕（明太鱼）。相较之下，大头鳕更加鲜美，可用于鱼火锅、干烧、法式香煎、油炸等烹饪方式。而明太鱼由于鱼肉含水量高，所以一般打成肉泥，用作鱼糕和鱼卷等鱼肉泥制品的原料。此外，把明太鱼的卵巢用盐腌制，就是“鳕鱼籽”。因为鳕鱼的发音能让人联想到“吃到撑”的快乐，所以作为吉祥之物，会出现在正月等庆祝宴的餐桌上。



大头鳕的鱼段（左），以鳕鱼为原料制作的鱼肉泥制品——鱼卷（图片：PIXTA）



白米饭配鳕鱼籽（图片：PIXTA）

监修：井上象英，历书作家、历法研究家、神道教师、东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在致力于演讲和撰稿活动。

标题图片：摇曳在樱花树上的残叶（nippon.com 日本网）

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