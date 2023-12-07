与自然共生：二十四节气在日本

天气日益寒冷，进入真正的冬季。开始听到北国降雪的消息。

公历的12月7日左右为“大雪”。在日本的天气预报和新闻中开始出现“冬将军”一词。冬将军是指西伯利亚冷气团南下带来的严寒天气，冷空气遭遇高耸如本州脊梁的群山的阻挡，在日本海一侧形成降雪，而太平洋一侧则刮起寒冷的西北风。人们开始为迎接新年的到来而忙碌，各种活动也多起来，处处洋溢着喜庆气氛。

岁暮（11月下旬到12月20日前后）

顾名思义，“岁暮”指的是年末。这段时间日本人会向平日关照过自己的人赠送礼品，表达一年的感谢之情。赠送礼品的最佳时间，东日本是从11月下旬到12月20日左右，而西日本是12月10日到20日左右。



岁暮（图片：PIXTA）

大根焚（煮萝卜）（12月9-10日）

京都的神社和寺院会举办“大根焚”（煮萝卜）活动，祈祷无病无灾。了德寺每年都会把3000根青头长萝卜跟油豆腐一起放入大锅中炖煮，用来招待参拜者。小火慢炖的“大根焚”是京都冬日的风物诗。



煮萝卜（图片：PIXTA）

雪吊和雪围

在积雪深厚的东北和北陆地区，11月到12月中旬会给树木穿上“雪吊”或“雪围”等冬装，保护树枝不被厚重的积雪压垮，方法各地不同。被指定为国家特别名胜的金泽市兼六园的雪吊，就是挨着树干立上一根更高的支柱，再从顶端拉下放射状的绳索系在树枝上，把树枝吊起来，形似微微张开的伞。



金泽市兼六园的雪吊（图片：PIXTA）

“正月事始日”、大扫除（12月13日）

这一天是开始为新年做准备的日子，日语中叫“正月事始日”。江户时代，人们会在这天给家内外做大扫除，称作“扫尘”。现在也有一些寺院从这天开始做大扫除。



大扫除（图片：PIXTA）

当时，人们前往处于吉位的山里伐松，用作正月松饰，并准备红淡比、交让木、里白等常绿树用于神事。正月装饰物中必不可少的里白，其树叶的生长方式如镜像般左右对称，寓意夫妻和睦，背面的白色还寓意白头偕老，其超强的繁殖力则象征子孙繁荣。



神龛上的红淡比（左）、交让木和里白（图片：PIXTA）

山茶花

山茶花是日本本土物种，《日本书纪》和《万叶集》中均有记载。过去，欧洲人因山茶花艳丽无比而称其为“日本玫瑰”。以东京的伊豆大岛为代表的伊豆七岛，以及长崎的五岛列岛都是有名的野生山茶花“薮椿”的产地。山茶花油以前一直被用作整发剂和高级食用油，树枝则被用于印章和工艺品材料，现在依然用于制作梳子和将棋棋子等物品。

山茶是常绿树，寒冬时节盛开如初，象征着顽强的生命力和坚忍不拔的精神，因而备受人们的喜爱，平安时代在贵族中被视为“高贵的花”。但是到了江户时代，山茶花却不再受武士青睐，因为花序会整朵掉落，被视为不吉。



作为茶室插花备受喜爱的“白侘助”山茶花（左）、山茶花（图片：PIXTA）

汉字日（12月12日）

日本汉字能力检定协会根据谐音，把12月12日定为“汉字日”。这一天，协会在全国范围内征集“今年的汉字”，用一个字来表达当年的社会面貌。得票最多的汉字，由京都清水寺的住持用巨大的毛笔写在一张长1.3米、高1.5米的和纸上。汉字虽然起源于古代中国的商朝，但日本也有自己独特的汉字——“国字”。



（左）清水寺住持森清范挥毫写下2022年年度汉字“战”（时事社）。日本独有的国字“働”（图片：PIXTA）

东京浅草寺的“岁市”（羽子板市）（12月17-19日）

东京浅草寺境内开始举办“岁市”，集市上有很多小店销售羽子板（打板羽球的球拍——译注）等吉祥物和新年用品。羽子板作为一种可以消除厄运的球拍，源于祈愿女孩健康成长的风俗。进入江户时代后，日本一度流行打板羽球，用长方形的板子击打插有羽毛的球，到了后期，作为装饰摆件，出现了带有歌舞伎演员、当年人气名人贴画的羽子板。出售这些新年用品的羽子板市一般岁末开市，将新年氛围推向高潮。



羽子板市（图片：PIXTA）

生蚝

冬季是食用生蚝的最佳季节，生蚝因其浓郁的鲜香而被称为“海中牛奶”。生蚝上市的季节是11月到3月。可以生吃，也可以油炸或做成“土手锅”，食用方法多样，让人大饱口福。生蚝富含维生素B族及铁、铜、锌等微量元素，恢复疲劳的效果也值得期待。



鲜生蚝（左）、油炸生蚝（图片：PIXTA）

趴地菠菜

趴地菠菜在冬季露天种植，可使甜味和鲜味浓缩。冬季日照时间少，为了接受更多的日光照射，叶片会尽量贴地生长，所以趴地菠菜的特点是茎短叶厚。为了保护自身不受严寒摧残，它会减少水分的吸收，转而储存更多的糖分，所以口感更甜。趴地菠菜富含铁元素，对于蔬菜摄入不足或有些贫血的人来说，是一道“看家菜”。



趴地菠菜（左）、凉拌菠菜（图片：PIXTA）

鲑鱼

鲑鱼会在生长数年后，游回出生的那条河。冬季正值鲑鱼上市的季节，北海道、东北和北陆地区均可捕捞。在原住民的阿依奴语中称为“卡姆依切普”（神之鱼），是为度过严冬而储备的宝贵食物。鲜鲑鱼适合各种烹调方式，如法式香煎、油炸、铝箔纸包烤、火锅等。盐腌过的鲑鱼用稻草和绳子包起来晒干叫做“新卷鲑”，水分蒸发，氨基酸分解后，鲜味更胜一筹。



盐腌鲑鱼的鱼段（左）、烤鲑鱼（图片：PIXTA）

监修：井上象英，历书作家、历法研究家、神道教师、东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在致力于演讲和撰稿活动。

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