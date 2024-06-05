菊池体操创始人，90岁的菊池和子：我们的身体如此充满希望

超老龄社会日本：关注衰老

菊池和子自学人体结构，历时多年创建了一套保持身体健康和青春活力的体操，命名为“菊池体操”。练习这套体操的基本原则是不过度锻炼，也不必太拼命。她传授给我们的生存方式是正确认识自己的身体，优雅地老去。

历时半个世纪成熟完善的“生命体操”

她的站姿格外挺拔端庄。

从足底到头顶，身体的中轴线紧绷，不偏不倚。

所谓“姿势”，指的是人的自然体态，是生命的势能本身，所以我们要保持正确的姿势，绝不可敷衍。她走起路来身边的空气仿佛凝固了一般，不断向周围散发出强大的气场。

“用臀部肌肉的力量收紧骨盆，正中央的脊柱尽量向上伸展。这样就能支撑整个身体向前移动。你身体的每一个部位和大脑都是紧密相连的。”

菊池和子今年90岁。以自己的名字命名的“菊池体操”如此普及，这是她意料之外的。在形形色色的健康热潮中，新式体操不断涌现，又在不知不觉间销声匿迹。在这样的潮起潮落中，当菊池反应过来时，她已在东京、神奈川的直营健身房和文化中心进行健身指导，在电视上出境，接受报刊采访，四处演讲，每天都忙得不亦乐乎。

不断有人被她的气魄、姿态、声音和话语所鼓舞，从她身上看到希望和梦想。号称“生命体操”的菊池体操，到底是怎样一套运动体系呢？

让手指和脚趾相握？

菊池体操很重视手指和脚趾的关联，这是我们在日常生活中容易忽视的问题。

“大家是不是不太关注脚趾呢？手指和脚趾密布着毛细血管，一直延伸到尖端。我们来确认一下自己的手指和脚趾有没有开小差，让每一根手指和脚趾跟大脑建立连接，逐个动一动，慢慢地给它们注入力量。虽然年纪大了，身体也逐渐衰弱，但我们还是要靠这双脚走到人生的终点。”

把一根根手指插入脚趾间，让右脚和左手紧紧握住。亲自尝试了一下，手脚好像真的有了交流，这种感觉非常奇妙。

接着再大幅度转动脚踝，关节由此获得新生。转动关节的口号声总是以一种独特的声调响彻整个健身房：“一——、二——、三——、四——、五——……”，仿佛一首让大家精神振奋的“菊池交响乐”。

姿势正确了，脏器才能正常运转

“要追本溯源的话，我们不过都是一颗受精卵而已。”菊池说，“由此发展出的结构复杂的肉体，简直是奇迹般的存在。我们的身体在宇宙中是独一无二的。所以，直到生命的尽头，我们都应该善待自己的身体，如果发现哪里有阻滞，就要有意识地、小心地活动一下这个部位。这就是菊池体操要达到的目的。”

菊池体操不同于单纯的身体拉伸，也不是简单的肌肉锻炼，而是了解身体结构，用大脑去感知骨骼和肌肉并让它们动起来，靠自己的力量将身体虚弱的部位逐渐治愈。想象身体是一个小宇宙，用意识去感知身体的每个部位，这恐怕就是菊池体操所要达到的目的。由此我们对体操所抱有的成见也便逐渐烟消云散。

菊池体操的教练太田伸子是菊池和子的长女，她身穿绘有人体肌肉和内脏组织的紧身连体衣，为学员演示不同姿势下，脏器位置会发生怎样的变化。

下图左边是一位一直坐在椅子上埋头工作的现代人。脊柱前倾，内脏受到挤压，似乎在发出痛苦的呻吟声，看上去令人心惊。右图的人则意识到身体脏器的存在，伸展背部肌肉，让内脏从压迫中解放出来。

通过内脏这个“小宇宙”和大脑的密切协作，我们的身体也能发生这样的变化。

菊池体操的“原点”

菊池和子1934年出生于秋田县仙北郡（今大仙市）。两岁时，为了捡起掉进地炉的布片，右手严重烧伤。虽然当时医生把她粘连的手指一根根分开了，但她一直受到后遗症的困扰。指甲上的黑色无法去除，还被同学嫌弃说“好恶心”。

二战结束后的第二年，她考入了一所女子高中，那所学校的乒乓球项目实力强大。她很向往乒乓球运动，成了一名运动员，可是却总是握不好球拍。她把乒乓球吊在家里门框上端的横木上用球拍击打，一口气练上几个小时。其间，她有意识地感知每一根手指，让它们跟自己的大脑相连，当时的这种体验就是菊池体操的“原点”。

后来，她从日本女子体育短期大学毕业后，担任初中体育教师，但却对学校体育产生了质疑。培育健康的体魄才称之为体育，可学校体育却更看重把体育项目练得好、练得漂亮。继而，她趁结婚生产之机辞职。

被同一小区的家庭主妇偶然问到“能教我们体操吗？”，于是菊池开始在小区的集会所教授体操。那是距今大约55年前，昭和40年代中期的事。那个时代，家庭主妇做体操这件事还是不被社会认可的，所以她们只能拉紧窗帘悄悄练习。

菊池从那时起就一边展示人体图，一边讲解练习某个动作的必要性，但大家都说看着恶心或恐怖。不过，菊池的体操在保持健康方面卓有成效，因此逐渐受到欢迎，于是在横滨市教育委员会的邀请下，她开办了面向市民的体操培训班。进入80年代前后，因为需要给体操起个名字，于是她就给这套体操命名为“菊池体操”。

因有大家的陪伴而干劲十足

菊池现在还会亲临位于川崎市的总部直营健身房，指导学员1小时15分钟的课程。在这里，每周以中老年妇女为主，1个班有近50名学员参与课程。身穿黑色连体衣，外搭红色V领裹身罩衫的菊池到场后，健身房里的气氛立刻变得凝重起来。从此刻开始，直到体操结束，菊池不断做出各种身体动作，同时不停地讲解。中间没有休息时间。就连健身房里配备的骨骼和肌肉模型也像是在认真听课。

入会17年的佐渡友顺子（82岁、主妇）谈到自身的心得体会时感慨万千：“刚开始的时候，我的身体糟糕到连人行横道都走不过去。我还患有心绞痛，随身必带硝酸甘油。我每周坚持来两三次，结果身体恢复了健康，感觉以往身体虚弱的日子像是一场梦。我知道即使有些不舒服，也能靠自己慢慢恢复，所以总算跌跌撞撞地活到了这把年纪。老师在课程开始前说的那些话让我很感动，我决心一直努力下去。”

场域的治愈力

体操课上，菊池老师作为学员的带领者，精神百倍地屹立在大家面前，现场的情景让人感到强烈的震撼。对于学员而言，此情此景最具说服力。菊池周身散发出的强大气场营造出一种场域的力量，这种力量激发着每一位学员的活力。

川本辉一（83岁、原IT行业工程师）是少数男学员之一。听了他的感想，我不由得笑起来。他说：“老师可以清楚地看到我们每一个人。老师发出的‘气’不是可有可无的，坦率地说，令人生畏。每周都被严格训练，叫苦连天。”话虽如此，但不知不觉中他已坚持了7年。

他说，之前打网球伤了膝盖，后来疝气也恶化，还做了腰部手术。多亏了菊池体操，现在膝盖、脚力、尿频都有了改善，一举三得，切身体会到能与菊池老师共享同一时空是多么幸运的事。或许可以说这就是“场域的治愈力”吧。

生命之圆

“有时我们也会做这样的动作呢。”菊池让学员们现场展示了手足相连的“连锁体操”。这是我从没见过的一种体操，实在是不可思议。

首先两个人脚趾相扣，相互感受对方的身体。原来这个人的脚是这种感觉啊，然后会产生一种与对方共享力量的感觉。接着双手手指相扣，脸上会自然流露出笑容。如此一来，两人的手臂、肩颈、腹肌都会逐渐连成一体。

眼前的四个人，每个人的“自我”都开始消融，组成一个圆圈开始旋转，四个人逐渐形成同一个生命体。面对此情此景，感动之情蓦然涌上心头，连我自己的身体也跟这个圆圈产生了共振。一个念头从心底升起——啊，如果全世界的人都像这样手牵手，脚握脚，那该多么美好！

这一瞬间，幸福感油然而生。感觉自己似有若无，自己和他人的边界变得模糊不清。我意识到，所有人都紧密相连。我们内心深处沉睡已久的童心，重又焕发出生机。

菊池体操历时半个世纪所孕育的，或许正是如今被人们普遍遗忘的这种感觉。我们的身体是如此充满希望。

撰稿/摄影：大西成明

标题图片：菊池和子手扶健身房里配备的骨骼与肌肉模型

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