髋关节疼痛者的福音：用镜头记录妻子的髋关节置换术

超老龄社会日本：关注衰老

日本女性受特有的生活习惯等各种因素的影响，容易出现髋关节错位，进入中老年后，容易诱发“髋关节炎”。而人工髋关节置换术，就是一种常见的有效治疗方案。我在手术现场，亲眼目睹了最先进的机械臂技术如何辅助骨外科医生施展指上工夫。

辛劳的髋关节

放在理科教室一隅的人类骨骼标本，相信大家都见过，也都还记得吧。位于身体中段，左右对称，起着支撑骨盆以上的上半身和连接下半身的作用，是双足行走的关键。这就是“髋关节”。

这个关节的外形，像一个小球镶嵌在碗里。乍一看，结构简单，却可向上下左右等各方向运动，相当灵巧。

人体骨骼中，最长的要数股骨。股骨头与包裹股骨头、充当屋顶功能的碗状髋臼，如果对位良好，则处于最佳的运动状态。球状的股骨头，在髋臼这口碗里滑动，就能向各个方向运动。

大概20年前，我有个拍摄人体骨骼标本的机会。当时，我就对髋关节的小球和小碗做了各种操作。结构简单得惊人，却又如此精妙地组合在一起，让我感受到了一种神秘力量。

髋关节炎

髋关节既然如此像大车轮一般活跃，那么随着身体老化，开始发出悲鸣，就一点也不奇怪了。关节的球和碗之间有软骨，起着汽车减振器的作用。当软骨受到磨损，或髋关节周围的肌肉萎缩，或股骨头出现空洞等等，这些都会引发疼痛。如果仅靠缓解疼痛的保守治疗，也依然无法减缓疼痛时，就需要考虑进行手术，把损伤严重的髋关节摘除，置换成人工髋关节。

约80%的日本中老年女性，由于先天因素，髋臼偏浅，所以不能完全包裹股骨头部，最终多会引发髋关节炎。

我妻子也不例外，患上了髋关节炎。

妻子与髋关节的斗争，年头已久。自高中时期髋关节出现不适以来，持续了半个世纪之久。问题不仅在于髋关节本身的疼痛，还在于为减轻疼痛的畸形动作，导致骨盆倾斜，出现了长短腿，时常难以完成长距离的步行。每次发作，都尝试各种治疗方案，一直缝缝补补到了年近七旬。

我也时常给她按摩搓揉腰腿，也去求过神拜过佛，盼望她能好转。但是，或许是软骨被磨损得无可再磨，她终于忍受不住疼痛，决定接受人工髋关节置换术。

我家附近有玉川医院（东京都世田谷区）。髋关节手术量年超1000例，可谓日本顶级水准。妻子以往一直在这里看病，这次非常幸运，由髋关节中心主任松原正明医生主刀。松原医生是日本髋关节手术的第一人。这正是个好机会，可以向受这一病痛折磨的400万名患者，分享手术最前线的信息。出于这一考虑，我提出了采访申请，在特别许可下，获准拍摄妻子手术的全过程。

术前讨论会

手术1周前，医生会聚集到叫“绘描室”的房间。在X光和CT等大量影像检查结果的包围中，为预定于下周做手术的患者，细致探讨最适合每个人的手术方案。

桌上放有透明胶片，上面画有各家人工髋关节厂商生产的植入关节模型。医生会把描摹纸放在上面，用铅笔按术前计划，确认植入体的植入位置。

“我习惯骨骼用蓝笔画，植入关节用红笔画。我觉得这样看着美观，所以一直分颜色画图。但也有人只用黑笔画，每个人都不一样。”

松原医生手术当天也是早上7点就来了。他说已为自己主刀的下一个患者，绘制了术前计划。

髋关节中心为做术前计划，已斥资引入了3D导航软件，手绘轨迹图并非必须。但是，一边试错一边画线，这一操作可当作术前的模拟预演，对手术经验尚为不足的年轻医生来说，是一种形象思维训练。每当此时，也必须由松原医生最终拍板。

松原医生强调了形成肌肉记忆的意义，他说：“老医生都跟我们说‘在动手画图的过程中，骨骼后面的组织关系，还有看不见的线，就都能慢慢看清楚了’。我年轻的时候，还没有3D技术。我从30年前起就是这个风格了。”

这间讨论室叫做“绘描室”。大概也体现了医疗团队对松原医生这一姿态的认同吧。

手术开始

妻子全身麻醉，陷入沉睡。

手术采取前侧开刀进入。这种前路方式如今已在全国普及，而最早将它引入日本的先驱，正是松原医生。当时，从靠近髋关节的后侧开刀是主流。但这样就会伤及肌肉和组织，无法复原。松原医生一直在探索是否还有更好的方法。当他在一次学会上听闻德国医生设计的手术方式后，“我直觉就是它了。立马飞到德国，直接上门求教。”新方式是前侧开刀进入，不会损伤肌肉和肌腱，所以术后恢复迅速，是划时代的技术。据介绍，髋关节中心从2009年起，所有手术都采取了前路方式。

研发适合日本人的人工髋关节，利用3D-CT模型研究新的导航技术，研发便捷的手术器具......由丰富的手术经验背书，富有创意与探索精神的“松原流”，被髋关节中心的下一代医疗人员切实地继承了下来。这是我在各种场景中的切身体会。

机械臂手术辅助的最新系统

手术终于到达高潮，技术先进的手术辅助机器人“Mako”登场。该技术是用机械臂辅助主刀医生的动作。当医生即将对不在术前计划范围内的骨骼动刀时，机械臂就会施加限制。

“引入这套设备后，做手术就更放心了。现场不再依赖医生个人卓越的指上工夫——所谓的‘神之手’，它能帮助所有医生达到及格线，有利于医疗团队的组建。”

手术翌日就开始康复训练

倾听骨骼的声音

松原医生明年就70岁了。如今依然精神饱满，活力焕发，每年差不多主刀250起手术，让人很难相信他已年近古稀。他说，过去他也梦想过当一名考古学者。后来，那个学生时代热衷于足球的青年人，成了一名骨外科医生，一路走在髋关节领域的最前线。

我忽然想到，如果把盆骨的髋臼比作“洞窟的洞口”，那松原医生就像是对准那个洞口，将小球一脚踢入的前锋。并且，侧耳倾听来自身体深处的骨骼的声音，不就正是考古学人发掘遗迹的浪漫情怀吗？

“凝视衰老”，也就是“凝视骨骼”。

撰文/图片：大西成明

标题图片：一边查看髋关节X光片，一边讨论手术方法

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。