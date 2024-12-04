超老龄社会日本：关注衰老

有人说，现在大多数日本人没有宗教信仰。不过，很多人的老家仍设有祖宗牌位和佛龛或神龛。如果一定要有个载体寄托对故人的怀念之情，那什么样的载体合适？随着现代人宗教观和生活方式的改变，人们对祖先和亲人的祭拜方式又发生了怎样的变化？

遗骨怎么办？

随着一天天地走向衰老，恍惚间会听到死神的脚步。

死后烧成灰已是板上钉钉。

那么，等我死后，我希望别人怎么处理我的骨灰？

或是爱人先我一步离开世界，我又该如何处理她（他）的骨灰？

我出生在奈良山里的一个茅草屋里。家里有古老的佛龛和神龛，家人为其换水，供奉当季的花和食物，上香诵经。这些光景依然留在我的记忆深处。

现在，长兄负责看守墓和佛龛，而在我心里，自己和父母、亲戚、祖先的纽带日渐淡薄。或许某种程度上，也因为佛龛远离了自己的生活。

佛龛是极乐净土的缩影

现代社会，随着小家庭逐渐增多，设有佛龛的家庭越来越少。

佛龛是仿造极乐净土的小型寺院，其样式不断变化，衍生出家具式佛龛和设计款佛龛等等。

与此同时，很多人将一部分遗骨和骨灰放在身边保管，因为在“弃墓”“弃佛坛”现象日益凸显的背景下，越来越多人开始追求个性化的祭奠模式。

问题是该给装有遗骨和骨灰的容器找个怎样的“家”。

通风透气的佛龛，让人想触摸的供器

我想寻找有特色的佛龛，上网发现了名为“祈祷交响乐团”的佛龛和供器，眼前一亮。

为一探究竟，我立刻前往这家位于静冈县静冈市的制作公司“INBLOOMS”。

简洁、素朴、明朗、存在感强。

传统佛龛最大限度地融入庄严的宗教世界观，而这款佛龛只有外围木框，形成一个通透的空间，让人仿佛感受到有风伴着空灵的铃声穿过。

这款佛龛将传统佛龛融入现代生活，做成A4尺寸，让祈祷空间有了棱角，是“祈祷交响乐团”的代表作之一。

佛龛为木材肌理，让人想伸手触摸。天然原木握在手中，会跟人的肌肤一样不断升温。产品展示出未知图景，散发出触动人心的魔力。我被这魔力吸引，不知不觉按下了快门。

“森之牌位”

祭奠逝者的牌位上刻有逝者法名和去世时间，是灵魂寓居的场所。以往牌位只有黑漆涂层，但森之牌位提供了很多选择。据介绍，该品牌开售当初就集齐了两百多种天然木材，可以说是“森林的宝石”。

我为爱吃水果的母亲选了苹果木制成的牌位，这符合母亲的风格，让我能够将所有哀思寄托在此，全世界独一无二。

森之牌位凭借通过不同种类木材体现故人个性的理念，获得2018年日本优良设计大奖。而从不循规蹈矩的祈祷交响乐团共斩获7次优良设计大奖。

INBLOOMS的创新带头人、法人代表菊池直人说：“祈祷交响乐团蕴含着北欧家具的精神。”

“这把椅子是工匠使用高级材料、花费很长时间精心打造而成的，可以修修补补一直使用。日本过去也是对工艺精益求精，祈祷交响乐团希望打造出不亚于北欧家具的作品。风格越简约，越能凸显精髓。”

静冈木质家具的匠人魂

菊池的叔叔是静冈浅间神社的木匠。菊池对木料的钟爱，源自从中学起叔叔向他传授木工知识。

1800年代，德川幕府为修建浅间神社，从全国征调木匠。渐渐地，这些木匠的后人开始制作不用一根钉子的木箱家什“骏河指物”以及佛龛。

如今，这种本地产业逐渐转向廉价的海外代工。为助力静冈经济发展，菊池将订单给了当地的木匠，以磨练他们的技艺。

我采访了木匠师傅安田昌弘，祈祷交响乐团的产品正出自他的手。

安田说，“祈祷交响乐团交给我们的活难度很大，让我怀疑自己到底能不能行。一方面觉得工作很难，另一方面又想无论如何也要做好。如果顺利完成，那自己的底气更足，对今后也有很大帮助。菊池先生认真倾听客人的心声，然后告诉我，所以我不能敷衍了事。”

这让我切身体会到菊池说的一句话——“我想让我欣赏的人来做我欣赏的东西。”

祈祷交响乐团的出发点

菊池从名古屋的测绘学校毕业后，就职于一家建筑公司，负责公园式陵园的设计和施工。就是这段时间，他开始思考现代丧葬和祭奠的方式。

之后他回到静冈，转行成为自己的爱车品牌——大众的销售，第四年就拿下日本金牌销售。

这时，恰好一家用遗骨做钻石的瑞士公司落户静冈。菊池认为这为解决日本陵墓问题打开了思路，便借机转型。他开始创业，开发了将遗骨或骨灰装入吊坠的饰品“ASH IN JEWELRY”，饰品成为爆款。

从创业到现在已有18年，公司人不多，但都是菊池信任的得力干将。从产品开发，到拍摄照片、设计、包装环节，菊池也是样样精通。

菊池说，“我们收到很多客人发来的感谢信。正是在他们的支持和鼓励下，我们才走到现在。如今，与祈祷交响乐团相似的产品越来越多，说明我们提出的新赛道终于获得大众认可。”

“我想做给业界带来新风的开创者，做成苹果那样的企业。就算等我死后，这个愿望再实现也无妨，我希望我设计的佛龛造型能变得像衣架造型那样稀松平常。如果到时人们一提到佛龛就想起房子的形状，还会问起这是谁的设计，那我就满足了。

菊池被工匠的玻璃吹制技艺折服，下单生产产品，便有了玻璃骨灰罐系列。被它的美所折服的，还有静冈县滨松市龙云寺的住持木宫行志。

光之骨灰堂

我去了龙云寺，那里据说有世界最大的《般若心经》。

《般若心经》背面的骨灰堂中，与经文字数相同的266个玻璃骨灰罐闪耀光芒。

太阳落山后，我看到有人到访骨灰堂，身影伫立良久……

灵魂共振

祈愿和祭奠，换言之，大概就是思念、感应故人的存在，与其同频共振。

一方用太阳般的照射力发出光芒，另一方用月亮般的反射力接收光芒。

双手轻轻合十，心愿静静升空。

拍摄/撰文：大西成明

标题图片：天然原木制作的“祈祷的小家”和供器

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