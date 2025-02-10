脚踏康复轮椅，为双腿瘫痪者铺就希望之路

超老龄社会日本：关注衰老

给腿脚不便人士的轮椅加个脚蹬——一款极具创意的轮椅正在全球出圈。在它的帮助下，患者重获“靠自己双脚行动的自由”，为今后的人生建立起强大自信。COGY不只是医疗器械，还为患者铺就了一条希望之路。

衰老和康复训练

我曾到康复训练现场进行拍摄，做成图片集。康复训练有两个关键力，一是即使再苦再累，只要和大家一起就能坚持下去的“现场救济力”；二是虽然身体状况未走出低谷，却能“梦见未来的能力”。这也是图片集的关注点。16年过去了，我想重回康复训练第一线，看看现在的样子。

看COGY的视频，首先被它时尚又充满希望的黄色车体所吸引。不过也有个疑问，腿不能动才坐轮椅，为何要加个脚蹬？轮椅试坐者脸上的惊喜和双眼闪烁的希望之光让人出乎意料。那神采奕奕的表情，是我在康复现场从未见过的。那是隐藏在身体内的人的本能力量被激发出来，“绝望”变为“希望”的瞬间。笑脸把周围的人都照亮了。

视频里出现一位下身瘫痪长达13年的男性，他蹬起脚蹬后，没有力气的那条腿也被带着慢慢动起来。到底发生了什么，他本人也一头雾水，“累是累，但很爽”。或许是沉睡已久的肌肉终于苏醒，身体内的力量带来了切实的反馈。这正是“梦见未来的能力”。

COGY的诞生

东北大学医学部半田康延教授带领的研究小组开展了一项研究，课题是“能否靠电刺激让瘫痪的腿动起来”。研究过程中，他们尝试设计了一款带脚蹬的轮椅。有一次帮患者坐上去后，还没来得及施加电刺激，轮椅就动了起来。大家很惊讶，检查后发现，脚蹬与椅面的距离等一系列条件具备后，脊髓的“原始步行中枢”会受到刺激，让瘫痪的腿动起来。几经改良，2009年COGY的原型得以完成。

气氛融洽的试用会

大阪府堺市的特别养护老人院举办了一场COGY体验试用会，参加的有腿脚不便的患者和护理行业的相关人员。

第一次参加活动的上林已经84岁了，他来自和歌山县，三年前跌倒，住院期间腰腿退化。为上林进行COGY试坐指导的是伊藤Akira，伊藤曾遭遇事故，有过一段轮椅生活，现在在参与推广工作。

伊藤说：“来吧。闭上眼睛，放松全身。不要认为你坐在椅子上，想象着COGY是自己身体的延伸，如同练习古代武术的感觉那样。”

上林试了好几圈，他的反馈很正面，“有些紧张，但用习惯了应该会轻松很多”。

跑遍全国，一心推广COGY

铃木坚之一直负责COGY的修理工作。二十多年前，还是小学老师的他有一天在电视上看到了“东北大学研发的脚踏轮椅”的相关报道。一位在医院卧床不起的老年女性坐上脚踏轮椅后，当场就能移动自如。画面给他带来了冲击，他想让自己班里坐轮椅的小孩也用上这个。

他辞掉教师工作，进了一家经营脚踏轮椅的医疗创业公司，却遭遇公司倒闭。即便如此，他依然想推广这款产品。终于，铃木获得东北大学授权，34岁时创办了生产销售轮椅的TESS（宫城县仙台市）。

TESS成立至今有16年，单价50万日元左右的轮椅销量已超1万辆。最近铃木在考虑实行会员制。作为“日本的发明产品”，COGY也受到海外关注，越南已将“脚踏轮椅疗法”认定为医疗行为。

铃木热情地介绍道：“希望使用者的喜悦之情让更多的人知道。当脚踏轮椅成为一个选项，作为文化固定下来，社会就一定会发生改变。即使腿脚不便，也不放弃人生，依然乐观向上。希望我们的产品成为这些人强大的支撑。”

我去COGY体验会采访，深切感受到大家想让更多人了解脚踏轮椅的好处、体验脚踏轮椅的热忱，同时也被充满“COGY爱”的一群人的热情干劲所折服。

一般社团法人Synchro-plus的友野秀树正是其中一人。他立足家乡奄美开展COGY的推广工作，还建了脸书群，方便COGY用户交流信息。

让康复训练充满乐趣

爱媛县四国中央市的门诊型康复机构“日托 光2”有80多辆COGY。COGY的巨大宣传招牌非常醒目，机构车辆侧身也绘有COGY，可见它很受使用者的喜爱。

87岁的机构会长栗光弘医生，是一名骨科医生，多年来一直为当地居民提供医疗服务。13年前，他开始引入COGY，因为用的人说好，所以越买越多。机构内随处可见“康复训练不好玩就坚持不下去！”的字样，这也是该机构的宗旨。

“老年人跟小孩似的，吃不了苦。用脚踏轮椅时，员工帮他们坐上去，还得不时表扬、鼓励他们，有时也‘批评’两句。”

“只有一台轮椅是不够的，另外还需要运动场所和陪护人员。想充分体验脚踏轮椅的乐趣，就需要跟朋友一起玩，搞搞比赛。运动会也很受欢迎。脚踏轮椅如果用好了，会有惊人的效果。我希望大家都能开心。”栗医生说，脸上挂着灿烂的笑容。

在康复机构工作的也有栗医生的孙辈，他们认同其理念，考取了医疗资格证。理疗师村上谅就是其中一人，他成立了“脚踏轮椅普及协会”。他说，“COGY不光是交通工具，还能帮助恢复肌力。”

COGY带来“梦见未来的力量”

我还去看了使用COGY的舞蹈练习。

“坐COGY跳舞，转圈很好玩。”AYa（上图左）说。她2014年因脑出血而右侧偏瘫，却依然笑容灿烂。亚弥有护理保险，每个月只用1500日元就可租用COGY。

81岁的獏先生（上图右）20年前右侧偏瘫。在尝试各种治疗方法后，两年前他遇到COGY，感觉很好。“之前一直用老年人电动代步车，换成COGY后肌肉力量增强了。而且还能在这里交到朋友，很开心。”

舞蹈家Yufuki Rei是队长，她说，“现在我能走路，但COGY给我带来了强烈的安心感。希望在日本组建COGY用户的舞蹈队，让一百人共舞。我的野心很大，目标是残奥会开幕式！”

我也体验了一下COGY。用身体感受风的存在，加速后仿佛能飞向天空，轻盈自在，让人兴奋。

开篇提到的我的那本图片集，名字是《浪漫的康复训练》。“浪漫”这个词包含着一种姿态，一种对不寻常的人群产生好奇、想去探知看不见的东西的姿态。通过刺激脊髓的原始步行中枢，唤醒沉睡的运动机能。从这一人类未知的本能机制而研发出的脚踏轮椅，我不由得想称其为“浪漫COGY”。

图片/撰文：大西成明

标题图片：一位正在使用COGY的老年女性

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