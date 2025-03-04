恐山逍遥——站在生死边界的滩头

超老龄社会日本：关注衰老

不论古今，人们求而不得的总是“长生不老”。衰老的尽头，死神必然降临。然而，死亡真有那么恐怖吗？今年72岁高龄的大西，站在有着“离黄泉最近的地方”之称的恐山，凝视自己的衰老。

“人死后，会去恐山。”

青森县下北地区自古就有传说，认为恐山是连接此岸和彼岸的地方，死者亡灵会聚集于此。即便如今，为悼念挚爱的故人而到访恐山的游客仍然络绎不绝。

宇曾利湖是火山喷发形成的火山湖。湖中心的八连峰叫作“恐山”。据传，“宇曾利”原来读音“Usori”，后来不知何时音变成了“Osore（恐）”。于是“宇曾利”山，便成了“恐”山。

“恐山”这个词，听着就晦暗阴森，带有一股阴间气息。

我二十多年前，曾去恐山走马观花地逛过一次。这次在宿坊停留，准备慢慢“接触”恐山。

硫磺喷涌，被黑色玄武岩的石块包围。这幅异样的地狱光景让人不禁想起“姥舍山”（弃母山）。然而，穿越这片地狱后，眼前豁然开朗，出现了翡翠般的碧水和白沙闪烁的“极乐滨”。

硫磺喷出口的聚集地带素有“地狱”之称，热水不断喷溅而出。关于生命的起源，近年“陆地淡水温泉理论”受到追捧。它认为在40亿年前，地球还被岩浆海洋覆盖的时候，原初生命可能就是在这样的地方出现的。或许从许久以前，人们就感知到恐山就是“死亡与再生”的圣地。

我通过这次连载采访，最终似乎是在“何谓死亡？”这个问题的周围打转。我在恐山的岩石间逍遥，不禁想起了某位生物医学者对死亡的思考。

“我自己都很吃惊，自己竟然觉得死亡是件好事。（中略）我更倾向于理解为意识从原本附着的纤维上被剥离，像轻轻吸气那样，被带回到那个膜——那个我们生长的故乡。由此，生物圈的神经系统又增添了一份新的回忆。”（摘自刘易斯·托马斯《细胞生命的礼赞》1976年，平凡社版）

拍摄/撰文：大西成明

标题图片：让人联想到“地狱”的恐山的岩石地貌

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