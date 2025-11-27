创造生命价值和收入的“老奶奶商务”：福冈企业让老人绽放光彩

超老龄社会日本：关注衰老

日本快速进入超老龄化社会，银发经济呈现出蓬勃发展的态势，其中有一家公司在国内外备受关注，这就是2019年创立的“浮羽之宝”。这家公司致力于通过创造工作机会，让老年人在地域社会中焕发光彩，本文将向读者介绍其活动内容。

在浮羽之宝工作的75岁以上的老奶奶们

乡下的老奶奶们拯救日本！

浮羽之宝株式会社打着这一令人振奋的宣传口号于2019年创立。如今这家公司作为解决日本老龄化社会问题的突破口而备受瞩目。

公司创始人是44岁的设计师大熊充，他生长在福冈县南部与大分县交界处的浮羽市。公司名称中的“宝”字蕴含着美好希望，寓意将老奶奶们珍视并继承的传统饮食文化和生活智慧，传承给未来之宝的孩子们。

大熊说：“我们希望通过展示成功案例，让人们切实感受到老奶奶们走出家门参加工作是一件好事。而且我认为，联合企业与行政部门，将这一理念推向全国并掀起更高的热潮，也是我们的使命。”

如果健康的老年人为了追求更高的人生价值而继续工作，并且也为社会所需要，那么超老龄化社会给人的负面印象应该会有所改变。这不仅能成为缩减医疗费的契机，也许还能降低罹患痴呆症的概率。

热销产品“蜜薯干”

早上9点，一所因“少子化”而关闭的幼儿园厨房里，浮羽之宝的核心成员“老奶奶三人组”开始了一天的工作。打卡签到后，红薯干的制作工作便开始了。三人异口同声地表示：“大家一起热热闹闹地边聊边干，非常开心，这就是我们保持活力的源泉。”她们的脸上笑容灿烂，活力四射，动作干净利落，完全不像七八十岁的老人。

内藤奶奶回忆起自己刚开始工作的情形时说：“我用第一份工资，给支持我出来工作的丈夫买了礼物，还给了孙子们零花钱呢。因为是自己挣的钱，所以可以随心所欲地支配。无论多大年纪，自己工作赚钱这种感觉都很重要呢。”

内山奶奶23年前从大阪回到了丈夫的老家浮羽市。谈到丈夫的祖母，她说，老人家管理着大型农舍，非常聪明能干，她的教诲让自己受益匪浅。据说公司新开发的手工甜点也融入了她从祖母那里学到的传统食品的创意。

国武奶奶一边从事农业生产，一边积极开展绿色农家游活动。她还参加过欧洲研修旅行，考察女性的独立、教育及护理等方面的情况。国武天性积极乐观，当大熊邀请她来浮羽之宝帮忙时，她毫不犹豫地应允道：“好啊！”

说到这款红薯干，从开始制作到确定配方的3年时间里，经过了反复的摸索试验。老奶奶们半信半疑地说：“这种东西真卖得出去吗？”没想到它首先在电商平台火爆起来。在获得福冈县知事奖之后，红薯干引发了巨大反响，全国各地的订单源源不断。看来“老奶奶手工制作”这句宣传语的确打动人心。

斯坦福大学教授前来考察

创业伊始，公司便受到了电视台和杂志社的持续关注，采访不断。美国斯坦福大学长寿研究所的肯·斯坦教授也前来调研，他热情地采访了老奶奶们，并评论说：“要想健康长寿，重要的是拥有被他人需要的角色。这里也给人们提供了激活日本经济的思路。”

浮羽之宝还涉足与生活相关的产品开发领域。“老奶奶原创劳动裤”采用日本传统的絣织工艺“久留米絣”制作，这项工艺已有200年历史，被认定为重要无形文化遗产。这是福冈县八女郡的野村织物公司与老奶奶们共同开发的商品。当参观织物工坊并看到制作现场时，老奶奶们感叹道：“好漂亮啊，有这么多颜色和图案呢！”每次新的尝试，都让她们焕发出全新的活力。

《老奶奶报》内容丰富，温馨治愈

2023年11月《老奶奶新闻》月刊创刊。这是一份向读者介绍日本全国充满活力的老奶奶们的16页对开小报，每份售价330日元。“老奶奶时尚”“老奶奶食谱”“人生咨询”等栏目丰富，内容充实温馨，版面绚丽多彩，着实引人入胜。

创刊初期，他们也曾苦于销量不佳，但从第6期开始招募赞助商后，企业、银行、超市等的定阅也逐渐增加，目前发行量已经增长到5000份。大熊总是把报纸放在背包里，走到哪里就发到哪里，不断拓展“老奶奶网络”。

创业的起因是“想报答老奶奶”

那么大熊到底是如何与“老奶奶”结缘的呢？他与学校老师相处不好，甚至被称作“不适应社会者”，上到高中就辍学了。18岁时，怀揣着经营摩托车店的梦想，他离开家乡浮羽前往大阪。然而事情进展得并不顺利，他只好返回九州。25岁那年，他骑摩托车撞上了中央隔离带，陷入昏迷状态，被送往医院急救。虽然保住了性命，但全身多处骨折，为了恢复身体，他多次接受手术，并被迫长期住院达四年之久。把他从绝望的住院生活及黑暗的谷底拯救出来的，正是那些住在同一所医院的老奶奶们。

“在乡下的医院里，我是唯一一个年轻人，所以那些老奶奶们会主动和我搭话。她们问我‘你是从哪里来的呀？做什么工作？家人呢？’一开始，我对她们的喋喋不休难以招架，但不知不觉中，我紧闭的心扉突然打开了，也渐渐意识到，真拿她们没办法啊！”

然而有一天，一直如此关心大熊的一位老奶奶突然去世了。“活着到底有什么意义呢？”那一刻，对未来不抱希望，一无所有的大熊突然醒悟，“我的人生，其实还没有真正开始呢”。

出院之后，经过一番尝试和摸索，大熊创立了一家设计公司。他在学习社会设计的过程中，逐渐确立了成为社会企业家的目标。而且，他逐渐萌生了以“老奶奶”为理念进行创业的想法。大熊说：“是老奶奶们将我这个一直在凝视死亡的年轻人重新拉回到活下去的希望中来，我一定要想办法报答这份恩情。这就是老奶奶商务的原点。”

为老奶奶们创造绽放光彩的工作场所

今年是浮羽之宝创办的第六个年头。2月末，由浮羽之宝提供赞助，位于福冈市城南区梅林的“老奶奶咖啡馆”举行了试营业活动。患有痴呆症的老奶奶也参与其中，通过提供炸猪排套餐顺便进行服务演练，众多相关人员前来参加了活动。

“常有人说，让患有痴呆症的人拿菜刀很危险，但事实并非如此。即使最近的记忆变得模糊，那些多年在厨房工作中掌握的技能也是不会忘记的，”小规模多功能照护设施“和谐之家”的代表理事宫川伸吾表示，“老奶奶咖啡馆也是一个颇具挑战意义的实践场所，它向世人证明，即使患有痴呆症也能创造出如此精彩的生命价值”。

福冈市痴呆症支援科的住田笃指出：“将轻度认知障碍患者计算在内，到2050年，将进入每10个人中就有1人患有痴呆症的时代。构建与痴呆症共存的社会已成为重要的社会课题。仅靠行政机构的努力是存在局限性的，而浮羽之宝的尝试有着跨越这道壁垒的突破力。”他对大熊寄予了期望。

展望未来，大熊表示：“浮羽之宝并非雇佣临时工，而是与老奶奶们以及她们的支持组织之间签订委托合同，将店铺的运营权整体交付给她们。希望将来能以这样的模式运营下去。”他计划在不久的将来再开设五家店铺。

“老奶奶商务”的未来

“如果把迄今为止的项目比作‘点’，那么最近它们开始连成‘线’了。2025年，我们希望一举将其扩展为‘面’。”大熊凝视着远方，对未来满怀期待。

大熊在2025年4月出版了《年销售额1亿日元（目标）的老奶奶商务》（小学馆），向人们展现出银发经济领域蕴藏的超乎想象的市场潜力。10月将举办一场满载创意的大规模“老奶奶嘉年华”活动，届时全国各地的老奶奶们将齐聚浮羽，重新焕发出青春活力。

面对永不枯竭的“银发智慧之源泉”，大熊将高举“老奶奶商务”这面旗帜继续前行。

摄影/撰文：大西成明

标题图片：“浮羽之宝”的总经理大熊和他的老奶奶员工们

