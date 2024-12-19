医院拥抱艺术，用艺术的力量将“痛苦”转化为“希望”

在日本香川县善通寺市“四国儿童与成人医疗中心”，外墙上色彩斑斓的壁画格外引人注目。这家医院是全日本少数拥有专属艺术总监的医院，旨在通过艺术的力量，帮助患者、患者家属及医院职工解决他们面临的问题。

用艺术搭建沟通对话的桥梁

千年古刹善通寺位于日本香川县，这里是弘法大师空海出生的地方。四国儿童与成人医疗中心紧邻善通寺，于2013年由香川儿童医院与善通寺医院合并建成。

走进绘有鲜艳的红蓝黄三色树木的建筑，可见儿科大厅中有一座大的白色树木装置。人可以进入树干内部，对于不擅长等待的孩子们来说，这里正好可以成为一个游乐场。电梯的指示标则设计成小火车的模样，顺着小火车的路线前行，就能找到电梯。

说到医院艺术，人们通常会联想到在医院摆放画作或雕塑，以营造出一种舒缓心情的环境。不过，一进入这家医院，就能感受到这里对艺术的定位与众不同。在这里，艺术不仅仅是用来欣赏的，更是一种“激发沟通的媒介”。



有发育障碍的孩子往往不擅长排队和等待，这种情况下，一些有趣的、可供游乐的艺术设施能够有效防止他们产生烦躁情绪（合作作家：川岛守彦）



充满童趣的小火车插画指示着电梯的方向

让更多人参与医院的艺术创作

谈到如何将艺术融入医院时，该医院的艺术总监森合音表示，“建立在对话基础上的创作过程”是关键。

首先，森合音会倾听患者和医院职工们的烦恼、困扰，了解他们的“痛苦”。然后，以平等的姿态和他们探讨如何缓解这些“痛苦”，并邀请艺术家也参与其中。最终，通过自由创作的艺术，将这些“痛苦”转化为“希望”。

森合音说：“当我们从多个角度去认识这些痛苦时，便能发现应该如何改变。”



森合音表示，关键是尽可能地与更多人共同协作。她还担任宝塚大学护理学院客座副教授、非营利组织Arts Project理事长、Art meets Care学会联合代表等

森合音之所以成为四国儿童与成人医疗中心艺术总监，源于在香川小儿医院（四国儿童与成人医疗中心前身）进行的墙绘创作。

当时，森合音是一名摄影师，也会为医疗机构提供艺术作品。时任院长找她商量，说由于儿童青少年病房（精神科）比较暗，希望通过墙绘让室内明亮起来。森合音便提议：让患者、家属以及医院职工共同在墙上绘制善通寺市最具代表性的树木——樟树。

森合音先花了足足4个月，倾听大家的想法、精心策划，之后用大约半年的时间绘制墙画，绘制时还邀请了当地志愿者参与其中。这一过程培育了大家的“爱”和“自豪感”，从此再也没有烦躁不安的孩子在墙上打洞，病房护士的表情也变得更加温和了。由于成效超出预期，森合音在新医院的规划阶段便被任命为院方艺术负责人。



四国儿童与成人医疗中心外观。外墙上色彩斑斓的树叶和幼树，原型是香川小儿医院的患者与护理人员一同在走廊里绘制的墙画（合作作家：Masuda Hisako）

森合音之所以提议在医院加入艺术元素，是出于自己的个人经历。21年前，她心爱的丈夫突发心肌梗塞去世。

在那段地狱般痛苦的日子里，她一直用丈夫留下的相机拍摄他们的两个年幼的孩子。这让她内心的痛苦得以逐渐缓解。“摄影为我内心的矛盾与痛苦找到了容身之所，艺术接纳了真实的我，并为我带来了生的希望。”她回忆道。



四国儿童与成人医疗中心的重症身心发育障碍儿童居家援助中心原本是纯白色墙壁，后来，工作人员、患者及患者家属一起将这里改造成明亮温馨的空间（合作作家：Masuda Hisako）

用艺术消解“痛苦”

走在开业已逾10年的四国儿童与成人医疗中心，随处可见将温情以可视化形式表达出来的艺术创作。特别是了解创作背景后，更能体会参与创作的人们的真实心情。

医院的前院有几座很小的木屋，立在一旁的牌子上写着：“草坪里住着小人，请不要进入草坪”“有的人能看见小人，有的人看不见”。这是草坪被踩得乱七八糟后医院进行的艺术设计。与墙绘效果一样，有了这些设计，踩踏草坪的人减少了，而且这个地方还成了儿童患者最喜欢的地方。



前院草坪里的小人之家和告示牌（合作作家：早渕太亮）

在医院内，走廊的墙上有19个小房子形状的“壁龛”，有的壁龛还装有木门，打开门，里面放着手工艺品或留言卡。这些礼物出自200名志愿者之手，来医院的人可以自由取走这些礼物。



在走廊上设计壁龛的灵感来源于与患者的对话



打开木门，就能发现惊喜

这些带门的壁龛，反映了一个女孩的心愿。当时，这个女孩在医院做手术，护士在她枕边放了一个毛绒玩具，这给了她许多勇气。但是，做完手术后，必须把这个玩偶还回去，这让她感到十分不舍。于是，她便产生了为其他接受手术的孩子手工制作玩偶的想法。

不过，这个女孩也有顾虑：“我很想为别人做点什么，但不需要他们对我说感谢，那样太有压力了。”因此，森合音设计了这些可以悄悄地将礼物藏进去的壁龛。此后，另一名寡言的少女也开始将自己编织的手链放到壁龛中，并以此为契机，逐渐对他人敞开心扉，一边与病魔作斗争，一边坚持制作礼物。

“这种以艺术为媒介开展的无声的交流，为大家提供了活下去的动力。”森合音说道。她的办公室里摆满了志愿者们亲手制作的礼物，患者和医护人员们可以随时来这里倾诉心声，而在一次次对话中新的艺术创作灵感也会不断产生。



森合音的办公室里满是人们手工制作的礼物

传递医护人员的心声

在这些艺术创作中，地下太平间到停车场之间通道两旁的壁画极大地转变了森合音的观念。

护理部主任曾找森合音商量，说“混凝土墙壁显得过于冷清、寂寥”。为此，森合音找到艺术家帮忙，通过与相关人员多次对话，最终决定将“献上送别之花”的含义融入墙绘中，邀请177名医院职工一同在墙上画下了大大小小的花朵。



医院职工们怀着祈福之心绘制的地下通道墙画（合作作家：岛田玲子）

有的职工在绘制的过程中激动得边画边哭，有的护士绘制完成后收到了经过这条走廊的遗属的感谢，因而落泪。森合音意识到，需要关怀的不仅是患者及其家属，那些与当事人感同身受的医院职工同样需要关怀。

森合音说：“在这家医院，所有人都会参与其中，共同创造更好的环境。正是因为医护人员最真切的心声通过艺术得到了传递，患者及其家属从中感受到一种无形的关怀。”。



花朵旁边标注着绘制这朵花的职工姓名缩写

在医院之外开展新尝试

如今，除了在医院里，森合音也尝试通过艺术，缓解“医院之外的痛苦”。她迈出的第一步是为那些失去孩子的家庭提供悲伤关怀。

森合音与研究“儿童死亡评审制度”的专家、经历过亲人离世的当事人以及医院职工共同设计了一种悲伤关怀卡，旨在通过卡片上的寄语帮助遗属减少痛苦。此外，森合音还开发了一款手机APP（应用程序），人们可以在APP上邂逅各种艺术作品和自然景观，目前这款APP已经开始试运行。

医院承载着无数痛苦。在这里，森合音通过曾为自己带来希望的艺术，与各种各样的人展开交流对话，以接纳他人的痛苦，并努力为他们照亮通往希望的路。



森合音站在为手机APP制作的大型樟树艺术作品前

摄影：Kodera Kei

标题图片：森合音与共同研发悲伤关怀卡和手机APP的人员在一起

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