第一回：铜造诞生释迦佛立像

拜佛像

刚呱呱坠地就面露微笑的佛陀。实在太可爱了。这尊佛像据传制作于6-7世纪，是日本最古老的一尊诞生佛。

佛陀诞生时的场面极具戏剧性。

距今约2500年前，位于印度恒河流域的释迦国诞生了一位王子。他就是乔达摩•悉达多，后来的佛陀。据传摩耶夫人生下佛陀后，佛陀当即走出七步，然后右手指天，左手指地，称“天上天下唯我独尊”，声言世上再没有比自己更尊贵的人。当时的这一姿势就是后来“诞生佛”的造型。即使到了现在，4月8日的灌佛会都会供奉人称“花祭”的本尊。传说佛陀诞生时，神龙为他洒下甘露（众神饮用的可长生不老的甘甜灵液），所以日本也产生了浇洒甘茶的风俗。

爱知县小牧市正眼寺传承的诞生佛造像，是铜胎鎏金，高度不足10cm的秀珍金铜佛像。仔细观察鹅蛋脸，会看到神秘的微笑，一般称为“古拙微笑”。这类表情是奈良时代以前的佛像特点，这尊佛像也可由此推测为6-7世纪的作品。

后脑有个凸起物，用来安装头光。再看卷在腰间的裳，褶皱左右对称。这种表现手法与法隆寺所传佛像样式相似，可以说在日本人所制作的诞生佛中，属于现存最古老的一尊。这种纯真的造型给人印象深刻，传达出佛教刚传入日本时的氛围感。

摩耶夫人诞下佛陀一周后就去世了。而乔达摩•悉达多波澜万丈的人生才刚刚开始。

铜造诞生释迦佛立像

像高： 8.3cm

8.3cm 年代： 飞鸟时代

飞鸟时代 收藏寺院： 曹洞宗 青松山正眼寺（爱知县小牧市大字三渕29）

＊寄存于奈良国立博物馆

曹洞宗 青松山正眼寺（爱知县小牧市大字三渕29） ＊寄存于奈良国立博物馆 定级：重要文化遗产

标题图片：铜造诞生释迦佛立像 东京国立博物馆馆藏

摄影：六田知弘

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