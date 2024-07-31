拜佛像

这是一尊掌管智慧的学问佛。看着那张充满理性和智慧的面孔，莫名地就相信这尊佛像可以保佑我们学业进步、考试通过。

我们首先被这尊佛像庄严肃穆的表情所吸引。

仔细看时，发现那不是成年人的脸，而是一张慈祥富态的年轻人的面孔。这就是日本谚语“三人智慧顶文殊”中的文殊菩萨像。梵语的Maňjuśrī，汉译成“文殊师利”“曼殊室利”，简称文殊菩萨。有趣的是，许多菩萨像来自于人们的想象，而一般认为文殊菩萨是在释迦牟尼佛入灭后，作为婆罗门（印度掌管学问和祭祀的最高级僧侣）之子诞生的历史人物。一想到这尊佛在历史上实有其人，我们就会莫名地产生某种亲近感。

镰仓时代，新兴宗派净土宗和净土真宗的信仰在民间广泛流行，以奈良为中心的旧佛教教团试图打压这一势力，他们制作象征“戒律”和“智慧”的文殊菩萨像，与净土信仰相抗衡。为此，文殊菩萨多被塑造为手持武器或书卷的形象，本尊佛像原来也是右手执智慧剑，左手持经卷的。

顶结五髻是密教中文殊菩萨的特点。五个发髻表现的是祈祷时吟诵的五字咒语。双目让人感觉到坚强的意志力。因为眼球以水晶嵌入，所以像真实的眼睛那样闪烁着光芒。这种技法就是镰仓时代流行的“玉眼”。彩色衣装的表面还采用了截金工艺，即将金箔切成细线，一根根粘上去描绘纹样，给人以华丽的印象。

虽然没有铭文，但从相似作品推测，可能是镰仓时代前期活跃在奈良的佛像师善圆的作品。同时代，以运庆和快庆为代表的佛像师集团“庆派”，以厚重圆润、强劲有力的风格见长，而善圆则风格迥异，衣角飘逸的表现手法让人不禁看得入迷。

文殊菩萨立像

像高： 43.3cm（底座高4.2cm）

43.3cm（底座高4.2cm） 时代： 镰仓时代

镰仓时代 收藏：东京国立博物馆

标题图片：文殊菩萨立像 东京国立博物馆藏

摄影：六田知弘

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