拜佛像

十二神将可谓药师如来的保镖。那犀利的目光，让人感受到他们保护如来不受一切外敌侵扰的决心。

这尊佛像究竟在凝神注视着什么？

手搭凉棚，极目远眺。表情庄重严肃，却又给人一种诙谐感。这是一尊戌神像，京都净琉璃寺与药师如来一并供奉的十二神将像之一。

十二神将是佛经里的“十二药叉大将”，药师如来的眷属（侍从），也可认为是顺应药师如来的十二大愿而化身为十二药叉大将。十二神将最早是皈依佛法的印度古神，属于佛像分类里的“天”。十二这个数字与十二地支一致，到了中国又与十二生肖结合。日本也受其影响，平安时代之后的十二神将像，头部分别是十二地支的动物形象。“戌”对应的是“狗”，所以这尊佛像头戴狗冠。

眼球以“玉眼”的雕塑技法来表现，呈现出镰仓时代造像的特点，根据净琉璃寺传承的文献，这尊佛像应该制作于13世纪初。左肩的天衣没有径直垂下，而是配合身体的动作进行表现，增强了佛像的动感。从这种变形夸张的表现手法来看，可推测是镰仓时代的佛像师集团代表流派“庆派”的作品。

十二神将像表现为身穿甲胄、手持武器的形象，但考察中国的作品，可知最早都是按菩萨的造型来表现的，到了7世纪左右才变形为武将造型，然后传入日本。顺便一提，十二神将是部队的大将，各自率领七千兵马。换言之，药师如来像周围有十二神将像拱卫，就意味着有隐身的八万四千步兵在为药师如来护法。

净琉璃寺旧藏的十二神将像，直到1884年（明治17年）都在寺外颠沛流离，辗转于收藏家之手，现在东京国立博物馆收藏有5尊，静嘉堂文库有7尊，全都被指定为重要文化遗产。这十二尊神将像奇迹般地全部保存至今，没有失散海外，也没有在关东大地震和太平洋战争中毁于一旦，实在是万分感恩。

十二神将立像之戌神

像高： 75.3cm

75.3cm 时代： 镰仓时代

镰仓时代 收藏： 东京国立博物馆

东京国立博物馆 认定：重要文化遗产

标题图片：十二神将立像之戌神 东京国立博物馆藏

摄影：六田知弘

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