拜佛像

太迷人了！不由得被这尊佛像安宁平和的神态所吸引。

纯真的表情，多么惹人喜爱。

这尊佛像的神态举止模拟儿童形象，姿态舒展直立，自然地向前伸出左手。这是一尊铜制菩萨像，童颜短躯，即所谓的“童子形”。左手结与愿印，是意为“我来满足你的愿望”的印相（象征证悟境界的手势）。由于没有可以证实这尊菩萨名号的标识，因此其名称不详。最后施以镀金，所以也称金铜佛。

童子形的佛像，一般认为其源流是中国的北周（557-581年）到隋朝（581-619年），以及朝鲜半岛的新罗（356-935年）或百济（4世纪前半-660年）的佛像。日本这种造型的佛像制作于飞鸟时代后期（白凤时代，7世纪中期-710年）。

头部正面和两侧佩戴的花瓣状装饰物是“三面宝冠”。中国北周、北齐（550-577年）的佛像就头戴这种三面宝冠，飞鸟时代后期，日本也开始制作这种造型的佛像。从胸前垂落在身体正前方的装饰物“璎珞”也是同时代造像里常见的元素。

很多金铜佛是中空的，在注入模具的铜水冷却后，去除内部的泥土模骨，但这尊菩萨像不是中空状态，而是由纯铜制成。虽然也可推测当时没有把泥土模骨挖出的技术，但内部气泡少，铸造状态良好。

这尊菩萨像是“法隆寺献纳宝物四十八体佛”中的一尊。明治初期的“废佛毁释”运动中，寺院的佛像和经书被破坏或大批贱卖。法隆寺于1878年（明治11年）将佛像进献给皇室，以此保住宝物不流落民间。这其中有童子形的佛像、朝鲜半岛制作的佛像、具有印度风格元素的佛像，而这尊菩萨像与这些佛像具有共同特点，从中可以窥见当时文化交流之一隅。

铜造菩萨立像

像高： 29.7cm

29.7cm 时代： 飞鸟时代（后期）

飞鸟时代（后期） 收藏： 东京国立博物馆

东京国立博物馆 认定：重要文化遗产

标题图片：铜造菩萨立像 东京国立博物馆藏

摄影：六田知弘

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