无着菩萨立像：六田知弘的古佛巡礼

拜佛像

这尊菩萨像被誉为佛教雕刻的最高杰作。摄影师将从无着身上感受到的魅力，尽数展现给读者。

栩栩如生的面部表情，逼真到令人难以置信。

这尊像的存在感，伴随着一种紧张感，让观者认为自己看到的是一个活生生的人。凝视着远方的眼神，如古井无波般安详。使用了“玉眼(*1)”雕刻技法的眼眸，闪烁出柔和的光芒。

右脚略微前置的样子，让人觉得他随时都会动起来。

这尊“寄木造(*2)”佛像，是兴福寺北圆堂的无着菩萨立像。无着是生活于5世纪北印度犍陀罗国的历史人物。据传，他与弟弟世亲一起发展了大乘佛教的唯识论，并将之体系化，认为意识是唯一真实存在的东西。这一思想确立了兴福寺所属的日本法相宗的教义。

据传无着世亲兄弟受教于弥勒，因此无着世亲两尊像被设置于北圆堂本尊弥勒菩萨的旁边。弥勒是授记将来继承释迦牟尼佛位置成为未来佛的菩萨。

兴福寺北圆堂是8世纪前半叶为了给藤原不比等（659-720年）追善而建造的。以弥勒为主佛，大概是希望不比等能往生弥勒净土吧。然而，奈良的寺院在1181年的源平之战中化为灰烬。1208年开始重建，以这尊菩萨像为首，新造了一批佛像。根据文献推测，牵头人应是运庆，他统领了负责北圆堂的庆派(*3)佛师们。

左胁处的袈裟金属吊环可见于中国北宋（960-1127年）年代的绘画，而在日本首次将这一元素用到雕刻作品中的，是庆派的佛师们。无着左手托着放有佛经（也有人认为是佛舍利）的宝箧（qiè），并用右手轻扶，以此表现了手持珍贵物品的姿态。可以说，这是日本写实主义佛像雕刻的顶点。

无着菩萨立像

像高： 193.0cm

193.0cm 年代： 镰仓时代

镰仓时代 收藏： 兴福寺

兴福寺 定级：国宝

标题图片：无着菩萨立像 兴福寺藏

摄影：六田知弘

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